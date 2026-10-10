中評社北京10月10日電／中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅10日在大同與法國總統外事顧問博納舉行第二十八次中法戰略對話，就深化中法戰略合作長時間深入溝通，達成廣泛共識。雙方還肯定了中歐貿易投資磋商機制取得的積極成果。



新華社報道，王毅說，中法戰略對話是中國同西方大國建立的第一個高級別戰略磋商機制，伴隨中法關係成長，發揮了重要作用。尤其是服務了元首外交，鞏固了政治互信，展現出大國的應有擔當。當前，國際形勢變和亂的一面更加突出，中方願同法方一道落實好兩國元首達成的共識，保持戰略溝通、增進戰略互信，為中法、中歐關係行穩致遠，為促進世界的和平、穩定和發展作出新的努力。



王毅表示，中方願同法方保持高層交往，繼續做大做強航空航天、核能等傳統領域合作，拓展先進製造、綠色低碳、人工智能等新興領域合作，深化教育、文化、青年、體育、地方交流。希望法方為中國企業赴法投資興業提供政策支持和良好環境。中法都是堅持獨立自主和多邊主義的大國，要繼續加強在聯合國框架下的溝通協調，共同推動落實習近平主席提出的四大全球倡議，攜手構建更加公正合理的全球治理體系。台灣問題事關中國主權和領土完整，希望法方恪守一個中國政策承諾，維護好中法關係的政治基礎。



博納表示，法中友誼積澱深厚，1973年首位訪華的法總統到訪大同，留下兩國關係一段佳話。法方願同中方傳承歷史友好，持續打造相互尊重、友好互信、扎實牢固、富有活力的全面戰略伙伴關係。法方恪守一個中國政策，這一點不會有任何改變。期待雙方密切高層交往，加強人文交流，深化農業、核能、外空、互聯網、人工智能和新科技等各領域互利合作，更好造福兩國人民。法方將繼續為中國企業赴法投資提供可預期的營商環境。法方積極評價中方倡議，願同中方加強多邊協作，為國際社會合作應對全球性危機、實現共同發展發揮更多建設性作用。



王毅說，中歐貿易投資磋商機制第二次例會取得積極進展，表明雙方作為全面戰略伙伴，完全可以通過對話妥善處理經貿分歧，捍衛多邊主義理念，維護自由貿易體系，推動中歐關係重回穩定健康發展勢頭。期待法方作為歐盟核心成員，繼續為中歐互利合作發揮建設性作用。



王毅強調，信任是中歐關係的底色和基礎，經貿分歧只是階段性現象。雙方應堅持伙伴定位和合作基調，將貿易問題置於中歐關係適當位置，促進“雙贏”、避免“雙輸”，實現“向上平衡”而非“向下平衡”。博納表示，此次歐中貿易投資磋商是邁向積極方向的重要一步。歐洲的發展需要中國。歐方不願同中方打貿易戰，不尋求對華“脫鉤”，願作中方可信、可靠的伙伴，以平衡與合作定義歐中關係，以信任和契約精神實現共同發展。



雙方還就烏克蘭危機、中東局勢等議題深入交換了意見。雙方同意繼續發揮好戰略對話機製作用，保持對話溝通和國際事務協調。