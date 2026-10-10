美“鬆綁”俄柴油：選舉壓力下的政策妥協

中評社北京10月10日電／美國財政部9日說，在未來幾個月放鬆針對俄羅斯柴油貿易的制裁。同日，美國總統特朗普宣佈，美俄領導人就俄向美國及全球市場提供柴油相關事項達成一致。



新華社報道，分析人士認為，特朗普政府此舉意在中期選舉前緩解國內柴油供應緊張局面，減輕高油價對共和黨選情的衝擊。但受多重因素影響，俄柴油投放市場對平抑國際油價的實際效果可能有限。美國國內也對此頗有批評之聲，認為特朗普出於選舉考量單方面對俄讓步，有損盟友利益。



油價包袱沉重



特朗普9日表示，俄羅斯會立即向美及全球市場提供超過30萬噸柴油，11月份提供50萬噸柴油，此後再向市場提供100萬噸柴油。另外，俄方後續還將根據其煉油業狀況在短期內交付300萬噸柴油。俄副總理諾瓦克確認了相關信息。



從加碼對俄制裁，到突然放鬆制裁，特朗普政府的考量，在分析人士看來，主要是想緩解中期選舉的部分壓力。



當前，美伊戰事延宕導致霍爾木茲海峽航運受阻，持續衝擊全球能源價格。在此背景下，美國柴油零售均價9月創下歷史新高，較美伊戰事前水平一度高出94%。分析人士指出，此刻距中期選舉已不到一個月，居高不下的柴油價格正成為特朗普以及所屬共和黨的“政治包袱”。



美國《華爾街日報》等媒體分析指出，柴油對於農用機械、農產品運輸至關重要。當前，美國國內持續飆升的柴油價格大幅增加農民的生產經營成本，對艾奧瓦、內布拉斯加等農業州的衝擊尤為嚴重。這些州被認為是共和黨傳統票倉，高漲的柴油價格或加劇農民選民不滿，進而動搖共和黨基本盤。



當前，能源價格和民生問題已成為美國民眾最為關注的議題。美國皮尤研究中心8日發佈的民調顯示，74%的美國成年人對能源價格“非常擔憂”，84%的受訪登記選民認為經濟問題是影響其中期選舉選擇的重要因素。

