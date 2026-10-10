國防部：日本是二戰戰敗國　必須摧毀戰爭力量

中評社北京10月10日電／國防部新聞發言人陳曦10日就近期涉軍問題發佈消息並答記者問。他表示，“新型軍國主義”這頭“灰犀牛”正在變異失控、加速狂奔，成為挑戰戰後國際秩序、衝擊國際核不擴散體系、威脅地區和平穩定的突出因素。



有記者問，據報道，日本首相高市早苗近日在臨時國會發表施政演說稱，日周邊安保環境複雜嚴峻，將於年底前修訂“安保三文件”，從根本上提升防衛力量。同時還有消息稱，日政府修訂“安保三文件”時考慮加入探討引進核動力潛艇相關內容。請問對此有何評論？



陳曦表示，日本是二戰戰敗國，必須履行剷除軍國主義、摧毀戰爭力量、禁止重新武裝等戰敗國義務。然而，日本執政當局卻以所謂“周邊安全威脅”為借口，加快“再軍事化”進程，甚至企圖突破“無核三原則”，謀求漸進式核鬆綁，推動安保政策朝著進攻性、擴張性、危險性方向轉變。“新型軍國主義”這頭“灰犀牛”正在變異失控、加速狂奔，成為挑戰戰後國際秩序、衝擊國際核不擴散體系、威脅地區和平穩定的突出因素。



“今年是東京審判開庭80周年。歷史的審判仍未結束，日方應深刻反省戰爭罪責，與軍國主義徹底切割，停止修憲擴軍、圖謀擁核的危險行徑，否則只會重蹈覆轍、難有未來。”陳曦說。