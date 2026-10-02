楊流昌：一代女皇武則天　金輪女主的佛光--佛與帝王之四

武則天用佛經為自己加冕，用佛光為自己開路，然後在無字碑前，把一切都還給歷史。(資料相) 中評社香港10月11日電／一代女皇武則天 金輪女主的佛光--佛與帝王之四



作者 楊流昌



她需要一頂冠冕，一頂比皇冠更榮耀的冠冕。



一個女人，在男尊女卑的帝制時代，要登上帝位，需要的不只是權謀與刀兵，更需要一種超越世俗的合法性。儒家說“牝雞司晨，惟家之索”，她不能靠儒家。道家說“知雄守雌”，可以附會，但不夠。她需要佛教。



她找到了《大雲經》。



這部經裡說，有一淨光天女，為眾生故，現受女身，得轉輪王位。她又找到了《寶雨經》，經裡說，有一“菩薩”，現女身，於“日月淨明”世界，為“金輪王”。她命人將這些經文抄寫傳佈，命各州建大雲寺，命高僧登壇宣講。一時之間，天下人都知道：武則天不是篡位者，而是佛經預言的“淨光天女”，是“金輪聖神皇帝”。



她自稱“聖母神皇”，改唐為周，尊佛教為國教，將佛教地位置於道教之上。她崇佛的規模，比梁武帝更甚：造洛陽龍門石窟，建明堂天堂，鑄九州鼎，刻《大雲經疏》，譯《華嚴經》，迎法藏大師入宮說法。她敕封高僧，賞賜寺院，度僧無數，寫經無數。在她的治下，佛教成為國教，佛光普照天下。



但她不是梁武帝。她沒有捨身入寺，沒有荒廢朝政。武則天崇佛，從頭到尾都是一場政治表演。她用佛經為自己鋪路，用佛光為自己的皇冠鍍金。她信不信佛，只有她自己知道。但她知道，天下人信佛，而她需要用天下人的信仰，來鞏固自己的皇權。



她晚年迎請禪宗高僧，問道于慧安、神秀，將禪宗引入宮廷。神秀入京，她親加跪禮，一時之間，神秀被稱為“兩京法主，三帝國師”。但神秀的禪，是“漸修”的禪，是“時時勤拂拭”的禪，與她骨子裡的“頓悟”並不相通。她更像一個精明的導演，知道什麼時候該用什麼角色，什麼時候該放什麼光。



她死後，留下一塊無字碑。碑上無字，但她的佛光，早已刻在了龍門石窟的萬佛之中。奉先寺的盧舍那大佛，面容豐滿，眉目慈悲，據說是依她的容貌雕鑿。那尊佛，至今仍端坐在伊水之畔，俯瞰著千年的人間。



她信佛嗎？也許信過。但更多的時候，佛是她手中的法器，是她頭頂的光環，是她通往帝座的階梯。她用佛經為自己加冕，用佛光為自己開路，然後在無字碑前，把一切都還給歷史。