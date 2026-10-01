韓國瑜批假民主真獨裁　網路投票9成人贊成

韓國瑜致詞脫稿痛批賴清德，典禮結束前一刻，2人互相握手致意。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北10月11日電／“立法院長”韓國瑜10日在雙十大會致詞時，突脫稿以“政治獵殺”、“假民主、真獨裁”等語批評執政團隊，掀起外界論戰。《中時新聞網》YouTube頻道針對“韓國瑜‘國慶′致詞脫稿批‘假民主真獨裁’，你怎麼看？”進行網路投票，截至10日晚上，91%的網友贊成；7%的網友反對。



《中時新聞網》YouTube頻道10日起針對“韓國瑜‘國慶′致詞脫稿批‘假民主真獨裁’，你怎麼看？”進行網路投票，截至10日晚上10點56分，已有1.2萬人參與投票，91%的網友贊成；7%的網友反對；1%不知道／沒意見。



網友留言表示，“歷史不能被遺忘，大罷免就是選後不認帳翻桌還怕人說”、“辣個男人說出來的話真的又辣又寫實”、“執政黨平常就不甩人民的聲音，只有這時候才能強迫大部分的人聽到看到，但即使是這樣，相信綠媒只會剪好聽的部分報道”、“說得太好了，針針見血，今天‘國慶′聯播大家都聽到了執政黨種種齷齪行為”、“民進黨繼續這樣蠻幹，“‘立法院′也可以來一次，不審預算，不讓通過嗎？”



也有網友表示，“執政黨做得好，就不怕被批評”、“韓院長說得好”、“說的很棒，完全是老百姓的心聲”、“台灣的現在，是不能說實話了呢”、“罵得好，人民早就很憤怒了”。