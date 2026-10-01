快評：台灣科技產業未來佈局難迴避深層隱憂

中評社快評/台灣新竹清華大學科技管理學院榮譽講座教授史欽泰昨日出席新竹市政府舉辦的下一個竹科五十年論壇上，以五十年親歷者的視角，為台灣科技產業把脈開方。他提出面對地緣政治與AI浪潮，產業須持續創新、投資人才、審慎國際佈局，方能在變局中創造價值。這番話誠懇而中肯，道出了台灣半導體產業一路走來的核心經驗：人才、技術與全球連結，確是安身立命的根本。然而，掌聲之餘，更值得追問的是：這些“方向”背後，是否回避了兩個無法回避的硬約束？



其一，台海局勢的複雜嚴峻，已非“地緣政治”四字可以輕描淡寫。史先生提及美中對抗讓台灣成為“必爭之地”，卻未觸及一個根本事實：台灣身處大國博弈的最前沿，產業佈局的“審慎”空間正被政治現實不斷壓縮。從美國要求台積電赴美設廠，到各國爭相拉攏半導體供應鏈，台灣企業的“全球夥伴”選擇，有多少是市場邏輯，有多少是政治裹挾？當“護國神山”被各方視為戰略籌碼，所謂“擴大合作機會”便不再是單純的商業命題，而是牽動安全神經的敏感議題。



其二，電力供應與電價，是台灣科技產業說不出口的隱痛。半導體是名副其實的“吃電怪獸”，僅台積電一家2024年便消耗全台近一成發電量。而台灣電價三年內五度調漲，高峰時段漲幅達八成，住宅千度以上夏月電價更破歷史新高。當產業要“擴大跨域應用”、要發展AI，電力從何而來？綠能轉型步履蹣跚，核能爭議懸而未決，電力缺口若持續擴大，再宏偉的創新藍圖也難落地。



“人生如棋，落子無悔”，史先生以棋局喻產業抉擇，意味深長。但棋局之中，若忽略棋盤本身的裂痕與棋子的桎梏，再高明的棋手也難免困局。台灣科技產業的下一個五十年，需要的不僅是方向感，更是對現實約束的清醒認知：穩定的兩岸關係是最大的“避險資產”，可靠的能源供給是最基本的“基礎設施”。肯定史先生的洞見，更期待有識者敢於直面那些未被言說的前提——因為真正的“審慎佈局”，從來不始於樂觀的展望，而始於對風險的正視。

