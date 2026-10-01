交管圖驚見殲10戰機　網友諷刺：有夠搞笑

中評社台北10月11日電／台“交通部”公路局台東雙十焰火交通管制圖被發現發現，志航基地位置竟放上疑似大陸殲10戰機圖片。公路局回應，今午發現後已即刻撤下並更換，後續製作圖卡時，會更注意細節，避免類似錯置再發生。臉書粉專諷刺：原來連“交通部”都被滲透了喔！F16V沒來就用殲10來湊？真的有夠搞笑！



中時網報道，監理單位製作交通管制地圖，標示管制路段及車輛行進方向，並在志航基地附近放上戰機圖示，卻被網友發現，圖中戰機具有“鴨翼”，也就是機身前方的水平前翼，質疑並非“國軍”戰機，而是解放軍殲10。



公路局今天傍晚表示，臺東縣政府籌辦雙十煙火活動，活動前邀請相關單位及公路局南區養護工程分局參加討論交通疏導及替代路線等措施，因應該活動的交通疏導，南分局遂發佈新聞稿提醒用路人參加活動時需注意之交管措施。



公路局指出，10日中午11時18分左右發現圖卡有問題後，即刻撤下圖卡資料，11時38分重新發布新的雙十煙火交通疏導及替代路線圖卡。後續製作圖卡時，會更加注意圖卡選用及內容細節，避免類似錯置情形再次發生。



對此，臉書粉專《哈哈販賣機》諷刺：原來“賴政府”慶祝“國慶”還要叫解放軍派戰機過來幫忙喔！原來連“交通部”都被滲透了喔！F16V沒來就用殲10來湊？那我們是不是還得感謝解放軍的殲10守護台灣？真的有夠搞笑！