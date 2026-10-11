先賢後代對話香港青年　傳承孫中山先生精神

參加對話會的嘉賓合影留念。（中評社 滿彥男攝） 中評社香港10月11日電（記者 趙羿銘 滿彥男）10月10日下午，一場別具意義的青年對話在香港舉行。各地青聯委員、學者，以及香港多所高校和中學的在校學生代表參會。在同盟會、南社及黃埔先賢後輩的參與下，香港青年代表與先賢後輩展開交流，從歷史、文化等多個角度出發，追憶和分享孫中山先生和諸位先賢的精神傳承和使命擔當。



香港當地時間10月10日下午，由香港黃埔軍校後代親友聯誼會主辦的孫中山先生誕辰160周年系列紀念活動在位於西區中山公園附近的會場中舉行。港區全國青聯委員、河北省青聯委員、江西省青聯委員、黑龍江省青聯委員、山東省青聯委員，以及香港多所高校和中學的在校學生代表參會。多位同盟會、南社及黃埔先賢後輩參會，與各地青年代表和學者們展開交流。先賢之後輩結合家族記憶，講述革命先輩為中華振興不懈奮鬥的故事，圍繞“傳承孫中山先生精神”暢談新時代青年的使命擔當，表示將更加珍惜當下得來不易的生活，賡續愛國愛港傳統。



香港黃埔軍校後代親友聯誼會會長林際平在對話會中表示，中華民族復興這一目標最早由孫中山先生提出，在《建國大綱》、《建國方略》中均有表述，至今已有一百多年，這一任務沒有完成，“革命尚未成功，同志仍須努力”，孫中山先生的這句話仍然適用，這是當前最現實的問題。



林際平指出，辛亥革命後，新建立的政府並不完備，當時的年輕人接受西方思想，努力探索，“多年以來的發展是螺旋式上升的”，積累了各方面經驗。幾代先輩都在探索中國發展什麼、怎麼發展，孫中山先生就是當時年輕人的一員。國家建設需要年輕人，港澳同胞和海外僑胞在歷史上也做出了不可磨滅的貢獻。如今的香港年輕人應該把視野放得很寬，借助香港的國際視野優勢，為國家、為民族做出新的貢獻。



孫中山先生玄侄孫孫偉勇表示，香港在拼經濟、搞民生的同時，也應重視歷史教育與與傳承。革命先烈的後輩們要擔起傳播先烈事跡的責任，講給身邊人，一代代的傳承下去。



據悉，香港黃埔軍校後代親友聯誼會將於10月11日在香港西區中山公園等地舉行紀念活動，重溫孫中山先生史跡徑，以紀念孫中山先生誕辰160周年。