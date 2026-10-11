中國陸軍某空中突擊旅組織跨晝夜實彈綜合演練

中評社北京10月11日電／央視新聞報道，近日，中國陸軍某空中突擊旅組織了一場跨晝夜實彈綜合演練。演練中，直升機按作戰命令形成編隊，在地面突擊步兵引導下，武裝直升機分隊從不同方向對目標實施精準打擊。運輸直升機快速開辟著陸場，接應地面力量投入新的作戰。



勞春燕：陸軍空中突擊旅是一支空地深度融合的力量，什麼樣的戰場環境、什麼樣的任務需要出動它？



總台軍事觀察員 魏東旭：它主要進行陸地縱深的快速突襲。以前，縱深區域進行快速突襲，應該是主戰坦克打頭陣，然後掩護履帶式步戰車，或者裝甲運兵車進行快速穿插，切割對方的作戰陣地。但是，現在純粹依靠坦克加裝甲車的方式還是太慢了，那怎麼辦？就是讓部隊搭乘直升機進行作戰。



空中突擊旅用到的直升機有多種類型，大概分為兩大類，第一類就是“打”，第二類就是“運”。



“打”指的就是武裝直升機，像直-10和直-19，都可以進行低空快速飛行，可以“獵殺”對方的坦克裝甲車輛，也可以針對對方的防禦工事和防禦陣地，進行精準的火力覆蓋。



像運輸直升機，比如直-8和直-20就可以把作戰人員甚至一些輕型車輛，投送到要攻擊的區域，有效配合正面作戰部隊，形成前後夾擊。



勞春燕：現在作為地面突擊力量的坦克裝甲，很怕無人機。那空中突擊力量使用到的這個直升機怕不怕無人機？



魏東旭：確實現在有一些FPV無人機，也就是高速的自殺式無人機，針對武裝直升機會構成威脅。

