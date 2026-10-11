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沙特主導多國聯軍稱摧毀一枚胡塞武裝彈道導彈
http://www.CRNTT.com   2026-10-11 07:20:27
　　中評社北京10月11日電／央視新聞客戶端消息，當地時間10月11日凌晨，沙特阿拉伯主導的多國聯軍發言人圖爾基·馬利基表示，聯軍當天在沙特利雅得省海爾季地區攔截並摧毀了一枚由胡塞武裝發射的彈道導彈。

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