特朗普：烏克蘭該換個新總統

特朗普與澤連斯基（新華社資料圖片） 中評社北京10月11日電／當地時間10月10日，美國總統特朗普表示，烏克蘭總統澤連斯基想幹什麼就幹什麼，但不能打煉油廠，澤連斯基最好立刻停手。特朗普稱，建議他們換個領導人，這樣他們就能達成協議了，烏克蘭該換個新總統了。



據央視新聞報道，當天啟程前往田納西州參加共和黨選民集會前，特朗普在白宮對記者說：“我建議他們（烏克蘭）換個能達成協議的新領導人，因為他（澤連斯基）本來可以達成很多協議，但出於某種原因，他從未這樣做。”



特朗普暗示，澤連斯基在結束俄烏衝突方面做得不夠。他說：“那是一場本不該爆發的戰爭。我認為，烏克蘭是時候換一個新總統了。”



特朗普還把美國國內柴油價格高企的問題歸咎於澤連斯基，稱他“想給全世界製造麻煩，想在柴油燃料問題上給我們的農民和牧場主製造麻煩”。



10月9日，美國財政部外國資產控制辦公室發布公告說，在未來幾個月放鬆針對俄羅斯柴油貿易的制裁，以緩解美國內柴油供應緊張、平抑油價。特朗普同日宣布，美俄領導人就俄向美國及全球市場提供柴油達成一致。



最新消息顯示，當地時間10月10日，俄羅斯政府宣布決定部分解除柴油出口禁令，相關措施自當天正式生效。



俄羅斯政府公告稱，此舉旨在落實俄羅斯總統普京與美國總統特朗普此前達成的協議。根據相關決定，俄羅斯現階段將允許向國際市場出口50萬噸柴油。



10日，澤連斯基在社交媒體發布消息說，當天，他與芬蘭總統斯圖布、法國總統馬克龍、挪威首相斯特勒以及英國首相伯納姆通話，通報俄烏衝突近況，討論美國放寬對俄石油產品制裁引發的挑戰，並就協調應對措施及籌備後續會晤等事宜進行溝通。



澤連斯基表示，允許俄羅斯出售石油產品“就是在投資戰爭”，他對此表示失望並稱感覺“被背叛”。