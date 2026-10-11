沙特首都機場遇襲　美或介入打擊胡塞

沙特首都利雅得機場稍早前畫面（圖片來源：新華社） 中評社北京10月11日電／10月11日凌晨，沙特阿拉伯民航部門發布聲明說，首都利雅得的國際機場遭襲，造成12人死亡、309人受傷。



據央視新聞消息，當地時間9日，沙特阿拉伯民航總局發表聲明說，位於首都利雅得的哈立德國王國際機場8日遭到兩次襲擊，造成3名沙特公民死亡、多人受傷。



當地時間10日，利雅得哈立德國王國際機場傳出爆炸聲。沙特阿拉伯民航總局再次發布聲明稱，當天下午，機場再次遭到襲擊，造成多人受傷。



聲明稱，鑒於近期針對沙特民航設施的襲擊持續發生，相關部門已暫時停止哈立德國王國際機場的運營，以完成損失評估並檢查機場設施安全。沙特民航總局表示，正在與有關部門協調開展相關工作，後續進展將另行公布。



近日，胡塞武裝多次襲擊沙特境內的機場和石油設施。沙特主導的多國聯軍則表示，正開展大規模軍事行動，打擊胡塞武裝軍事能力，著力瓦解其彈道導彈網絡，並全天候為也門政府軍提供空中支援。



據新華社報道，10月10日，美國總統特朗普表示，他正在評估美國是否應該加入沙特對胡塞武裝的打擊行動。他說，“我們可能會這麼做”，“我們剛得知最近發生的襲擊事件，所以會盡快做出決定”。



中國駐沙特阿拉伯大使館已發布領事提醒。目前地區緊張局勢升級，利雅得等地機場和其他設施多次遭襲，提醒在沙中資機構和中國公民注意安全，嚴格遵守當地法律法規。如遇緊急情況，請及時報警並聯繫中國駐沙特使領館。