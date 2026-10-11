新皇崗口岸12日啟用　兩地市民翹首以待

連接新口岸的地鐵站通道已準備就緒。（圖片來源：大公報） 中評社香港10月11日電／重建後的皇崗口岸將於明日（12日）正式開通，今日（11日）在深方口岸區舉行開通儀式。



據大公報報道，記者在深圳方口岸區觀察，深圳市民對口岸開通感到興奮，有市民稱計劃開通首日體驗“合作查驗、一次放行”通關模式，過關來香港遊覽消費；有香港年輕人希望早日使用新皇崗口岸“合作查驗”通道。



皇崗口岸通關時間大幅縮至約5分鐘，料吸引更多旅客經這口岸跨境往來。有在深方口岸附近的餐廳負責人表示，預計港客增加，月盈利可逾30萬元。有立法會議員表示新皇崗口岸開通，有助香港更積極地融入國家發展大局。



大公報記者昨日到皇崗口岸現場觀察，不少巴士迷趁周末，到新田皇巴站為即將停止服務的皇巴士留影，皇巴士的車頭顯示屏打出“皇巴穿歲月 日夜渡港深 三十載相伴 珍重再相逢”，吸引不少乘客錄影留念。記者在皇巴候車室內見到，即將供九巴B11及NB73路線使用的站牌暫時擺放這裡，城巴路線的站牌則已在路旁擺好，準備就緒。



在現時的皇崗口岸內，大公報記者見到，深方的出入境免稅店已拉閘關閉，店內貨品已打包好準備運走。而在新皇崗口岸深圳方口岸區外，現場已布置花壇，工人正加緊安裝“皇崗口岸”招牌字並加裝LED燈，志願者亦為今日的開通儀式作人手準備。口岸通往地鐵站的通道已準備就緒，大閘拉起。口岸外道路有警員維持秩序，多輛掛有兩地牌的私家車到來口岸一帶試路；有深圳市民趁天氣晴朗，搶先前來與將開通的皇崗口岸合影，花壇及“皇崗口岸”大字成為打卡熱點。



兩地牌私家車紛紛試路



深圳市民鍾先生特地帶同相機，由龍華前來拍攝新舊皇崗口岸。他向大公報記者表示，準備在明天口岸開通首日親身體驗新的過關模式，認為24小時通關可加深港深融合程度，令兩地市民民心相通，共同受惠。



深圳市民林女士亦計劃於明天到皇崗口岸體驗過關，她向大公報記者表示，打算趁機會到香港逛街，花數千元購買衣服，返程時穿上新衣再與口岸合影。她表示，對港方口岸區的交通配套未算熟悉，希望有關當局加強向內地宣傳。



深圳市民李女士向大公報記者表示，平日喜歡戶外運動，經常到香港遊覽，計劃明天經皇崗口岸過關來香港，然後到太平山頂觀賞夜景後，再逛街至深夜。她稱在香港消費有保障，擬花費兩三千元購買戶外裝備。



有港人在開通儀式前夕，專程前來送別舊皇崗口岸，吳同學向大公報記者表示，幼時曾乘搭直通巴經舊皇崗口岸返鄉，還記起當時交通擠塞。他連日來追蹤新皇崗口岸通關消息，十分期望可早日一嘗合作查驗通道的便利，笑說希望未來學業有成，利用皇崗口岸的便利可“衝破港深界限，報效祖國！”

