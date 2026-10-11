哈里斯積極助選　鋪路2028美國大選

2024年8月1日在美國馬里蘭州拍攝的時任美國副總統哈里斯。（圖片來源：新華社） 中評社北京10月11日電／自特朗普贏得2024年美國總統選舉、開啟第二個總統任期以來，他的競爭對手、美國前副總統卡瑪拉·哈里斯逐漸淡出公眾視野。但在最近，哈里斯似乎有了重新“出山”的動向。



據美國《華爾街日報》10月9日報道，哈里斯尚未決定是否要在2028年再次競選美國總統，但她近期採取了一系列與競選密切相關的措施，包括開始與捐助者接觸、招募工作人員以及為民主黨人的中期選舉站台。然而，民主黨的許多“金主”都認為，哈里斯成功的可能性很低。



知情人士透露，最近一段時間，哈里斯有了許多不尋常的新動向。在加利福尼亞州，她出席了6場為中期選舉舉辦的私人籌款活動，其中一場為威斯康星州民主黨州長候選人戴維·克勞利造勢，另一場為內華達州民主黨候選人亞倫·福特募集資金。



上周，哈里斯參加了民主黨全國委員會的助選電話會議，呼籲2000多名志願者上門動員選民，以幫助民主黨在美國十幾個州爭取議席。哈里斯對這些志願者說：“努力工作，就是有價值的工作。”



在11月的美國中期選舉開始前，預計哈里斯還將開展多項活動，包括在內華達州參加福特的競選活動，在佐治亞州支持民主黨籍聯邦參議員喬恩·奧索夫競選連任，以及在亞特蘭大舉行的富爾頓縣民主黨年度籌款活動上發表演講。



《華爾街日報》注意到，哈里斯與一支政治顧問團隊保持著密切聯繫，並在最近擴大了自己的團隊，吸納了愛德華多·內格隆擔任通訊主管。過去一年裡，哈里斯一直是民主黨策略師布萊恩·法倫的客戶，法倫曾在2024年參與哈里斯的競選活動。



報道稱，種種跡象表明，哈里斯似乎已經開始為2028年美國總統選舉做準備，有可能再次參選。許多民主黨人通常都會在中期選舉結束後宣布參加下一屆總統選舉。



儘管哈里斯得到了民主黨一些關鍵選民群體的支持，尤其是黑人女性選民，但許多民主黨人並不看好她再次參選。不少民主黨人認為，在經歷了2024年的失敗後，民主黨需要在2028年總統選舉中推出一位新的候選人。

