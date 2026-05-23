楊流昌：把握新坐標　開創中美關係新局面

海協會原秘書長楊流昌發言（中評社 王教仁攝） 中評社香港10月12日電（記者 郭至君）10日下午，海協會原秘書長楊流昌在中評社北京總部參加由中評智庫基金會舉辦的思想者論壇，就當前中美關係發展態勢進行評析。他表示，中美關係走到今天，既不是回到過去，也不是走向新冷戰，而是站在了探索兩個體系型大國“可管理的共存”的新起點上，但框架要從政治宣示走向制度沉澱，還需要久久為功。



楊流昌說，關於當前中美關係發展的主要特徵與發展趨勢，總的判斷是：當前中美關係呈現“總體穩定、局部緊張”的格局。2026年以來的改善是有實質內容的，不應低估，但改善主要發生在“管理系統”層面，“生成結構”沒有根本改變。主要特徵可以概括為四點。



第一，戰略定位實現歷史性更新。今年5月特朗普總統訪華，這是美國總統時隔9年再次訪華。雙方首次同意構建“中美建設性戰略穩定關係”，以此替代過去美方主導的“戰略競爭”敘事。習主席將其核心要義概括為“合作為主的積極穩定、競爭有度的良性穩定、分歧可控的常態穩定、和平可期的持久穩定”。有學者評價，這是自克林頓執政時期以來，兩國關係頭一次由合作來定義，而非競爭。這為未來3年乃至更長時間的中美關係提供了戰略指引。



第二，議題處理趨向機制化。雙方設立了貿易理事會、投資理事會兩大常態化機制，把經貿分歧的處理從“危機式應對”轉向“機制化管理”。在人工智能領域，建立了中美人工智能對話機制和AI事件溝通管道，相當於一條“AI熱線”。還包括農業工作組、兩軍危機溝通備忘錄意向、芬太尼執法合作等。這些不是共識文件裡的裝飾句，而是“下次見面有人談、出事有人通電話”的管道。在大國關係裡，管道本身就是資產。



第三，經貿緩和與結構矛盾並存。雙方原則同意規模各 300億美元或更多的對等降稅安排，中方擴大美農產品、航空採購，美方承諾保障發動機等供應鏈對華穩定供應。但美方並未撤銷301調查，2026年2月還啟動了撤銷中國永久正常貿易關係（PNTR）地位的調查，意在抬升關稅門檻。這種緩和更像一次戰略休整，而非根本性的政策轉向。



第四，科技遏制邏輯沒有改變。美國在芯片、光模塊、多晶硅等敏感領域的對華遏制仍在推進，眾議院通過《芯片安全法案》，2026年國防授權法案禁止國防體系使用中國AI 模型。與此同時，中國在人工智能、具身智能等領域保持“並跑”“領跑”，今年一季度GDP同比增長5%，貨物貿易進出口同比增長15%。美方遏制客觀上加速了中國自主創新。此外，人文交流明顯回暖。原計劃5年邀請5萬名美國青少年的倡議提前兩年半實現，習主席訪美期間進一步宣佈未來5 年邀請10萬名美國青少年來華。芝加哥全球事務委員會民調顯示，支持對華接觸合作的美國民眾已達57%。從趨勢看，中美元首外交正在從“危機驅動型互動”轉向“日曆驅動型互動”，關係的“可治理性”明顯恢復。2026年與其說是一個“中美回暖年”，不如說是一個“可治理性重建年”。

