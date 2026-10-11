韓國瑜雙十為何脫稿批賴、卓？徐弘庭曝目的

中評社台北10月11日電／雙十籌備委員會主任委員、“立法院長”韓國瑜昨日主持雙十節大會時脫稿演出，狠批賴清德、“行政院長”卓榮泰不要“假民主、真獨裁”。國民黨台北市議員徐弘庭認為，韓是希望藉由這樣的脫稿演出告訴民眾，如果真心愛這個“國家”，被賦予權力的政治人物要言行一致。



《中時新聞網》報道，針對韓國瑜昨日在雙十大會致詞時，前半段依照事先準備的內容闡述，後半段則大脫稿狠批賴清德、卓榮泰一事，徐弘庭昨在政論節目《少康戰情室》表示，他認為韓是希望藉由這樣的脫稿告訴民眾，如果真心愛這個“國家”，希望被賦予權力的政治人物要言行一致、對得起自己、講什麼就要做到什麼，現在都在用話術，左邊講得很漂亮，右邊正在做粗暴獨裁、不尊重體制的事，若“國家”沉溺在手段打得兇、後來哄得漂亮就沒事的狀態，“國家”就沒有機會。



徐弘庭強調，韓國瑜的脫稿是在講自己的感慨，因為執政黨在國慶雙十演說講很漂亮的話，但卻對“立院”打壓、不尊重、不副署，不走務實的道路，在這種情況下，越認真的人越倒楣、越會講空話的會越佔便宜。



據《中國時報》今報導，韓國瑜事前與幕僚開會時就表示，他要“守好‘立法院長’的角色”，因此幕僚準備闡述朝野失和的講綱，不過直到韓開口那刻，幕僚都不知道他會如何表達，臨場發揮展現大家熟悉的“韓式風格”，不按牌理出牌。