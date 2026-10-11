新皇崗口岸將開通　商圈迎消費熱潮

（圖片來源：香港文匯網） 中評社香港10月11日電／新皇崗口岸將於10月12日正式開通，隨著24小時通關的新口岸即將啟用，口岸周邊商場迎來口岸經濟機遇，港人北上消費的出行選擇也迎來新變化。



據文匯報報道，記者實地走訪一圈，並與多位北上消費玩樂的市民傾談。簡生與簡太平均每月北上深圳一至兩次，現時多經深圳灣口岸過關，前往福田則大多乘搭高鐵。二人坦言暫未打算即時試用新口岸，目前居於港島區的他們認為，跨境直通巴士的班次及上落點安排，仍以深圳灣口岸更切合自身需要，亦擔心新口岸開通後人流眾多，或會出現車輛無座位、行車時間延長等情況，因此會先觀察口岸實際運作是否順暢，再決定是否轉用。談到北上活動，他們笑言主要是逛商場、品嘗美食，認為深圳大型商場配套完善、環境整潔，是吸引他們北上的主要原因。



平均每周北上一次的葉小姐表示，日後願意嘗試新口岸，但認為須有更多直通巴士開通，才會經常使用。她特別看重該口岸24小時通關的特色，並說北上以吃喝消費為主，較少在深圳留宿。又提到深圳商場種類較為重復，希望新口岸開通後，未來可增設更多新型商場，引進更多元餐飲，進一步吸引香港遊客。



值得一提的是，口岸開通料亦帶動深圳不少行業的生意，記者搭車時，與一名深圳的士司機李先生聊天，他認為新口岸可改善舊口岸塞車、步行距離過長等問題，接駁站位置亦更為方便，相信日後能帶動的士業生意。李先生又提到香港旅客乘搭計程車的比例接近五成，部分乘客更會主動給予小費。過往舊皇崗口岸因施工，不少司機與旅客都較少前往；隨著新口岸啟用，相信會愈來愈熱鬧，預期會吸引更多港人選擇經此往返深港。