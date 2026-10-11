新皇崗口岸12日啟用　通關模式革新

皇崗口岸（圖片來源：香港文匯網） 中評社香港10月11日電／深圳皇崗口岸，是深港間唯一實行24小時通關的大型陸路口岸，這一獨特地位使其成為連接兩地的“全天候通道”。隨著深港間通關需求的增加，2019年皇崗口岸啟動重建，經粵港兩地政府協商，新皇崗口岸將於10月12日6時30分正式開通運行，為旅客和客運車輛提供24小時通關服務。



據央視新聞報道，新皇崗口岸是在原址上拆除重建全面升級建成的，地下4層、地上5層，建築總面積達68.97萬平方米，是目前全球最大陸路口岸單體建築，也是深港之間唯一24小時全天候旅檢陸路口岸。



新皇崗口岸由傳統的“兩次排隊、兩次核驗”，優化為同一通道下“一次排隊、一次採集信息”，兩地查驗部門在後台同步審核。共設置134條合作查驗快捷通道，數量是原來的4.5倍；28條車輛查驗通道，數量是原來的3.5倍。應用數字孿生平台及各類智能查驗裝備，日通關流量約20萬人次，旅客通關時間由30分鐘縮短至5分鐘，客流承載能力和通關效率實現大幅提升。



皇崗口岸採用新模式 通關更便捷



皇崗口岸新聯檢大樓為多層設計，集商業配套、交通換乘和公共服務於一體。新口岸採用一地兩檢，合作查驗、一次放行的模式，通關更加便利。



邊檢、海關等部門依託智能化查驗設備，優化查驗流程，全面提升通關效率與服務品質。



在旅客過境車輛檢驗方面，口岸啟用“五合一”車道，深圳邊檢、深圳海關、香港入境處、香港海關、香港衞生署五方聯合查驗，一次採集信息、多方同步審核放行。



同時，口岸搭建了地上地下立體交通體系，接入5條軌道交通、5條巴士線路。從口岸可快速直達深圳地鐵站，15分鐘抵達熱門商圈，三站地鐵直達華強北。