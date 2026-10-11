賴清德雙十演說“2關鍵詞”消失　美國出手？

中評社台北10月11日電／賴清德10日在雙十大會發表就任以來第三度雙十演說，內容聚焦民生經濟、“國防”安全及國際合作。不過，演說中的政治用語卻引發關注，全文“中華民國”僅出現2次，“中華民國台灣”更是一次都沒有提及，過去經常強調的“互不隸屬”說法也未出現。對此，台灣前“大使”介文汲10日分析，賴清德此次演說的措辭變化，可能與美國特朗普政府對台態度的轉變有關，甚至不排除美方事先表達意見，讓賴清德避免觸及敏感議題。



《中時新聞網》報道，介文汲10日在中天節目《中天辣晚報》中針對這項變化，介文汲表示，不知道賴清德的雙十演講稿是否曾事先交由美方過目，但過去就有傳聞指出，美國對台灣領導人的重要演說相當關切。他認為，從蔡英文執政時期開始，民進黨政府便經常強調兩岸“互不隸屬”，這也是其重要政治主張之一，如今賴清德卻未在雙十演說中提及，背後是否受到外部因素影響，值得觀察。



介文汲進一步指出，過去從“中華民國”到“中華民國台灣”，再到“台灣”的政治論述，在他看來具有逐步轉變的意涵，但此次演說連“中華民國台灣”都沒有提到，等於將中間過渡的表述省略。他研判，這樣的措辭安排，多少可能受到特朗普政府對台態度變化影響，賴清德或許不希望在當前國際局勢下，因敏感政治表態而刺激美國。



介文汲直言，不排除美方已經事先對相關演說內容表達意見，甚至告知哪些議題可以談、哪些議題不宜觸及。