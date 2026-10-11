楊流昌：以人文之眼觀佛的樓宇烈先生

樓宇烈先生執教北大六十六載，從魏晉玄學入手，貫通儒釋道，以“不苟為、不刻意、不執著”名其書齋為“三不堂”，將畢生所學凝練為“拿得起，看得開，放得下”的樸素智慧。(中新社資料圖) 中評社北京10月11日電／題：以人文之眼觀佛的樓宇烈先生



作者 楊流昌



10月9日凌晨，國學大師樓宇烈先生在北京因病逝世，享年92歲。先生執教北大六十六載，從魏晉玄學入手，貫通儒釋道，以“不苟為、不刻意、不執著”名其書齋為“三不堂”，將畢生所學凝練為“拿得起，看得開，放得下”的樸素智慧。在先生的學術版圖中，佛學研究佔據著極為特殊的位置，它既非單純的文獻考據，亦非信仰的宣示，而是一種以人文精神為底色、以文化自覺為旨歸的獨特佛學觀。



樓宇烈佛學觀最鮮明的特質，在於他將佛教堅定地置於中國歷史文化的大傳統中加以理解。他堅持“把佛教作為歷史文化的一部分來研究”的立場，主張學術界與佛教界相互理解，共同發掘其中的文化精華。這一立場看似樸素，實則包含著一個重要的學術判斷：佛教之於中國，首先是一份活生生的文化經驗，而非外來的異質傳統。



先生曾言，佛教文化是中國所有外來文化中，最能夠與中國文化融合的宗教信仰文化，兩千多年的佛教中國化歷程，為後世提供了極為寶貴的經驗。正因如此，他在主持編纂《中國佛教思想資料選編》時，秉持“兼顧歷史本源與社會影響”的原則，既呈現典籍的原始面貌，又關注其在歷史流變中的實際作用。這種治學方法，體現的正是他對佛教作為“文化事實”而非抽象教義的深切尊重。



由此出發，樓宇烈從佛學中提煉出的核心精神，是“圓融”。他曾坦言：“我從佛教思想中獲得的最大啟發則是它的‘圓融’。”在他看來，佛教講一切世間善法皆是佛法，其精神不在於樹立某種排他性的真理標準，而在於以包容心徹底打破認識事物的偏執。這種理解並非空泛的哲學玄談，而是指向一種可實踐的文化態度：以“和而不同”、崇尚“中道”為特點的中華佛教文化，對當今世界不同文化、不同宗教之間的溝通具有極大的借鑒意義。樓宇烈將佛學的圓融精神，從義理層面引入文明對話的場域，賦予了它鮮明的時代關切。



然而，先生佛學觀中最具原創性的維度，或許在於他對中國宗教“人文性”的持續強調。北大校務委員會副主任王博在追憶中特別指出，樓先生“特別強調中國宗教的‘人文性’特徵”。這一判斷貫穿了先生的佛學研究。在他看來，中國傳統文化的人文精神有兩個突出特點：一是“上薄拜神教，下防拜物教”，注重人的精神生活，使人不受神與物的支配；二是強調禮樂教化，以文化的力量涵養人格。正因如此，他反復申說：佛教是無神的宗教，依靠智慧求得解脫，而非仰仗神力。這一論斷在一般宗教理解的框架中或許顯得激進，但在樓宇烈的思想脈絡中，它恰恰是對佛教中國化歷史經驗的忠實提煉。正是這種“自立的”、訴諸個人智慧與毅力的精神品格，使佛教得以與儒、道兩家共同構成中國傳統文化的主體。



值得留意的是，樓宇烈的佛學觀始終與一種自覺的文化主體意識相伴。他指出，佛教文化與中華傳統文化在強調人的“自覺自律”方面具有共同主張，而“自覺自律”正是中國傳統文化的根本精神。這種將佛教的修行精神與儒家工夫論相貫通的理解，使他的佛學研究超越了宗派界限，呈現出一種整體性的文化視野。他在課上反復強調，研究中國傳統文化務必要有綜合的整體研究，從中國文化的方方面面體會其深層的、內在的共同特性。這一方法論自覺，使他的佛學論述同時具備了學術的嚴謹與文化的溫度。



晚年樓宇烈將大量精力投入文化傳播，提倡“國藝”理念，弘揚昆曲、古琴、書法與茶道。這並非學術生涯的“轉向”，而是其人文佛學觀的自然延伸。儒釋道的智慧被先生凝練為“拿得起，看得開，放得下”九個字，其中“不執著”一語直承佛家隨緣之旨，卻被他以最平實的語言講給普通人聽。從《王弼集校釋》的文獻深耕，到“三不堂”的日常踐行，樓宇烈的一生本身即是“以道統藝，由藝臻道”的寫照。



先生已逝，但他所守護的那一份“把佛教作為歷史文化來理解”的學術立場，那一份從圓融中開出包容、從人文中汲取力量的精神取向，仍然是當代中國佛學研究與文化建設中彌足珍貴的遺產。斯人雖去，其學其行，正如他所鍾愛的昆曲聲腔，餘韻悠長。