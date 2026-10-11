羽毛球世青賽：中國隊衛冕混合團體

中評社香港10月11日電／10日，在開羅舉行的2026年世界青年羽毛球錦標賽混合團體決賽中，中國隊以2:1擊敗馬來西亞隊，成功衛冕。泰國隊和印度尼西亞隊并列獲得季軍。



本屆賽事混合團體賽采用接力計分制，實行三盤兩勝，每盤由五個單項接力組成，每個單項接力計11分，累計先得55分的一方贏得該盤。



新華社報道，首盤比賽，中國隊逐步建立優勢，并在女雙階段將比分擴大至33:18，最終以55:46先下一城。第二盤，馬來西亞隊在女雙階段反超，并在混雙階段以44:36領先。中國隊隨後在男雙環節奮力追趕，一度追至52:52，但馬來西亞隊最終以55:53扳回一盤。



決勝盤中，中國隊迅速占據主動。女單選手陰伊晴幫助球隊取得11:3的領先，男單選手羅靖禹隨後將比分擴大至22:9。盡管馬來西亞隊此後縮小分差，中國隊仍穩住局面，以55:45鎖定勝局。



“接力計分制使比賽的偶然性相對比較強，馬來西亞隊在雙打項目上實力強勁。”中國青年羽毛球隊教練組組長郭振東賽後說，中國隊五個單項實力較為均衡，沒有明顯短板。面對雙打實力較強的馬來西亞隊，中國隊通過雙打穩住比分、單打擴大優勢，最終贏得比賽。他認為，年輕隊員在多場艱苦比賽中經受住了考驗，這些經歷將有助於他們今後的成長。



參加混雙比賽的18歲小將馮奕朗說，前兩盤比賽中自己有些緊張，第三盤更加釋放了，發揮也更好。他表示，自己努力打好每一分，希望為最後登場的隊友爭取領先優勢。



同樣18歲的女雙選手魏玥玥認為，團結是團隊取勝的關鍵。她說：“中國隊在遇到困難的時候，總會有人站出來，這就是我們的團結之處。”



本屆賽事分為混合團體賽和五個單項賽。10月5日至10日進行混合團體賽較量；單項賽將於12日開賽，17日收官。