富權：不怕狼一般的對手，就怕豬一般的隊友

中評社香港10月11日電／澳門新華澳報10日發表富權文章：不怕狼一般的對手，就怕豬一般的隊友。以下為該文章內容。



當前台北市長選戰已經從早前一面倒格局，快速轉入“近距離拉鋸戰”。根據十月八日公佈的最新TVBS民調資料，台北市長選情正進入白熱化階段，呈現“選戰升溫、差距驟縮、變數增加”的顯著趨勢。現任市長蔣萬安雖保持領先，但民進黨參選人沈伯洋後勢強勁，選戰已從“一面倒”進入“拉鋸戰”。差距由五月下旬的二十八個百分點大幅收窄至八個百分點，尚有百分之十一未表態選民，成為決定最終走向的關鍵變數。而且，相較於新北市等地藍白深度綁定，台北市的藍白合作保持戰略疏離（如中國國民黨台北市黨部不允許蔣萬安單獨為民眾黨市議員候選人站台），加上近期新竹縣藍白矛盾，導致部分民眾黨支持者不願將票投給國民黨，因而就在民調中，出現了二零二二年支持無黨籍（民眾黨支持）候選人黃珊珊的選民中，高達百分之五十三轉向支持沈伯洋的現象，這批以年輕、中間選民為主的“關鍵第三股力量”正在大量外溢至綠營。因此，蔣萬安的選情堪憂，而且沈伯洋的“洋流”，正在發生向外縣市蔓延的“外溢效應”。



蔣萬安原本策略依託現任優勢，主打台北市政成績單（交通、都市更新、公共建設），走穩健、低衝突路線。隨著民調快速被追趕，藍營內部已經出現警訊，認為不能“躺選”。蔣萬安坦言這是一場“不對稱戰爭”，面臨民進黨“府院黨”動用整個行政機器與資源的圍剿。面對黨內（如桃園市議員凌濤）呼籲“最好的防守就是進攻”的警訊，蔣萬安團隊開始調整節奏，試圖從防守轉為主動出擊，近期主動拋出“松山機場遷建、AI 旗艦園區”等大型願景政策，試圖將議題從意識形態攻防，拉回城市長期規劃、建設治理層面，爭奪中間選民，以圖奪回議題主導權。但在網路、青年社群議題上，話語權卻仍然偏弱，市政政策被對手持續檢視，都市更新、居住正義等議題容易被綠營攻擊。



沈伯洋的核心優勢在新媒體、青年圈層，擅長以社會價值議題動員年輕選民，快速拉高知名度。其選戰邏輯不以完整市政工程論述見長，而是持續對蔣萬安施政、政策提出質疑，放大社會不滿情緒。沈伯洋展現出強烈的逆轉企圖心，直言“不管再怎麼追近都還是輸，最後一定要逆轉”，並高頻次參與各大媒體節目與專訪，持續拉高曝光度。在策略上，他主打差異化競爭，批評蔣萬安偏向“硬體建設思維”，強調自身更注重城市人文底蘊與民生細節，以溫和對話爭取中間及年輕選民的認同。但沈伯洋也存在著明顯的短板，不少市民對其城市治理、大型公共政策執行力存疑；台北市作為高收入、中產階級為主的城市，中間選民對激進敘事接受度有限，支持度存在天花板。不過沈伯洋所掀起“洋流”的威力，仍然不能忽視。



“洋流”的興起，固然是執政黨砸下大量媒體資源塑造出來的現象，一份民進黨內部公文曝光，顯示該黨曾要求組織數千人參加造勢活動，因而被質疑“洋流”是黨內層層攤派人頭、硬湊出來的場面，及綠營網軍造勢的結果，但這股氣勢之所以能成功“破圈”跨越政治同溫層，王偉忠、趙少康等主持的藍營節目對沈伯洋的專訪，卻起到了推波助瀾的關鍵作用，獲得了遠超綠營自身宣傳的曝光度。特別是趙少康的節目線上人數眾多，讓沈伯洋的形象得以“軟化”，從“台獨”標籤轉向“溫馨暖男”，成功吸引了淺藍及中間選民的關注。這些專訪為沈伯洋提供了一個極具穿透力的擴音器，成為“洋流”席捲全台的關鍵推手。

