韓國瑜笑稱蔣萬安最近額頭黑　自嘲也開始變黑

中評社台北10月11日電／“立法院長”韓國瑜10日在雙十大會致詞時，當著賴清德、“行政院長”卓榮泰的面，直指行政、立法對立問題，引發政壇熱議，“總統府”人士更匿名批評韓“失去“立法院長”格局”。韓國瑜11日出席僑胞活動時自嘲，自己已經好多年沒有被抹黑，“從昨天晚上又開始抹了，再過幾天我也會變黑”。



《中時新聞網》報道，韓國瑜、台北市長蔣萬安及徐巧芯今天出席第74屆華僑節慶祝大會。徐巧芯致詞時表示，韓國瑜昨天在雙十大會公開呼籲台灣要守住民主，行政、立法不應持續對立，也應堅持“中華民國”的價值，不少“立法院”同事都認為，韓把大家想說的話講了出來，盛讚韓是她看過“最有勇氣的立法院長”。



韓國瑜致詞期間看到蔣萬安進場，一度停下發言，隨後兩人同台時則改口替蔣拉票。他笑問現場僑胞，有沒有發現蔣萬安最近“額頭有一點黑黑的”，究竟是太陽曬黑，還是被人抹黑？



韓國瑜說，台灣民主政治仍有一股善良的力量，幾流的選民，會選出幾流的民意代表；幾流的民意代表，會監督出幾流的政績，台北市民是最優秀的，他相信蔣萬安一心一意為台北市政打拚，個人操守與品德完全禁得起考驗，呼籲現場僑胞繼續支持蔣萬安，最後更帶領全場高喊“蔣萬安凍蒜”。



