名醫看到賴清德提“台灣山巔之城”這反應

中評社台北10月11日電／“立法院長”韓國瑜在雙十大會上脫稿致詞，重提2025年大罷免，及“行政院長”卓榮泰日前不副署“立法院”送出的法案等爭議。精神科醫師沈政男表示，韓國瑜在雙十典禮的脫稿致詞，罵得太好！但當他看到賴清德的雙十致詞，題目是“台灣山巔之城，地上的鹽，世上的光”，差點噁了出來，怎會使用這麼跟台灣完全不搭嘎的譬喻？



《中時新聞網》報道，沈政男10日在臉書貼文表示，賴清德雙十致詞，竟然題目是“台灣山巔之城，地上的鹽，世上的光”。這是諾貝爾獎文學獎得主安妮卡森的詩作，差點噁了出來。怎會使用這麼跟台灣完全不搭嘎的譬喻？修辭學在“總統府”是出了什麼問題？難道只因美國人常用這樣的譬喻，就要拍人家馬屁或大腿？



沈政男甚至認為，台灣哪裡是山巔之城？六都的平均海拔多少？台灣的鹽不是地上的鹽，而是海邊來的。台灣難道還生活在使用油燈的年代，那麼缺世上的光嗎？人家用這樣的譬喻，有他們的宗教背景與脈絡，怎麼硬生生套用在台灣？山巔之城應該是《倚天屠龍記》裡的“六大門派圍攻光明頂”所提到，位於崑崙山脈的明教聖城，聖火隨時燃燒，充滿了世上的光，才是吧。



沈政男覺得，賴清德整篇雙十致詞稿，也沒有什麼重點，比如提到能源，絕口不敢講核能到底要不要重啟。美中台關係呢，到底被習特會擋下的軍購，何去何從？甚至完完全全沒有想到“護國神山”如果垮了，台灣這座山巔之城，要摔到什麼地方？



沈政男認為，台灣只要半導體榮景消退，不知10年還是20年，山巔之城、地上的鹽與世上的光，都會一夕之間黯淡、傾頹與破敗。因為民進黨這10到12年來，就沒有擘劃基礎建設的能力，完全只顧選票，然後操弄網路民粹，撕裂台灣社會也不顧。



沈政男表示，相對來說，“立法院長”韓國瑜今天在雙十大會的脫稿致詞，罵得太好！大罷免、不副署，就是民主獨裁，賴清德必須負最大責任。