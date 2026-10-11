國防部回應賴清德發表所謂“雙十”講話

國防部新聞發言人陳曦就賴清德發表所謂“雙十”講話答記者問。（圖片來源：新華社） 中評社北京10月11日電／國防部新聞發言人陳曦就賴清德發表所謂“雙十”講話答記者問。



有記者問，據報道，賴清德近日發表所謂“雙十”講話，炒作大陸持續以軍事行動施壓改變台海現狀，鼓噪增加防衛投資，強化“全社會防衛韌性”。請問對此有何評論？



陳曦表示，世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分，這是真正的台海現狀。賴清德頑固堅持“台獨”立場，顛倒是非，渲染所謂“大陸軍事威脅”，煽動兩岸對立對抗，妄圖“以武謀獨”、“倚外謀獨”，再次暴露其“台灣之禍”、“和平之災”的本質。



近年來，民進黨當局為一黨之私大搞謀“獨”拒統、媚外輸誠，強推所謂“全民皆兵”、“全台戰場”，把台灣老百姓綁上“台獨”戰車，破壞台海穩定、犧牲台灣未來。解放軍位台島周邊常態開展演訓活動，就是震懾“台獨”妄動和外來干涉圖謀，維護台灣民眾的安全福祉，天經地義、無可厚非。



“台獨”與台海和平水火不容，祖國統一是大勢所趨、大義所在、民心所向。希望台灣同胞認清賴清德當局頑固謀“獨”的極端危險性和危害性，與我們一道堅決打擊“台獨”分裂勢力，反對外部勢力干涉，共護和平安寧的美好家園，共享民族復興的福祉榮光。

