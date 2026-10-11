張雪機車獲廣交會設計創新至尊金獎

張雪機車（圖片來源：新華社） 中評社北京10月11日電／2026年廣交會設計創新獎（簡稱“CF獎”）名單已公布，共有174家企業的222件產品獲獎，其中，張雪機車820RR獲廣交會CF獎至尊金獎，另一款獲至尊金獎的產品是智巡膠囊機器人胃內窺鏡系統。



據央視新聞報道，獲獎產品將在第140屆廣交會期間集中展示。此次獲獎產品呈現以下三大特點：



一是向“新”集聚，新質生產力特徵突出。



獲獎產品集中於技術創新型企業。從至尊金獎的張雪機車820RR、智巡膠囊機器人胃內窺鏡系統，到腦機接口康復系統、外骨骼機器人等前沿精品集中湧現，彰顯高端製造創新引領趨勢。



二是向“智”升級，AI智能產品發展強勁。



獲獎產品中，智能產品占比32%。AI眼鏡、智能會議終端、智能康養設備等產品覆蓋家居、辦公、醫療、戶外等場景。



三是向“綠”滲透，綠色低碳貫穿全鏈路。



綠色理念貫穿產品研發、設計、生產全流程。獲獎產品中，綠色產品占比44%。光伏幕牆、發電節能一體板等新能源應用，以及甘蔗紙、生物基面料等材料工藝，表明“向綠”發展深化。



同時，第140屆廣交會產品設計貿易促進中心（PDC）也將匯聚海內外優質設計機構，共有來自英國、意大利、荷蘭、希臘、土耳其、韓國等6個國家以及中國台灣地區和大陸的101家設計機構參展，同時首次引入聲學新材料、電池新能源技術、科技中介等研發設計機構，以設計創新賦能中國製造提質升級。