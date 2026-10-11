世衛：俄不明原因肺炎事件無持續傳播證據

中評社香港10月11日電／世界衛生組織10日在其官網發布公報說，關於俄羅斯伊爾庫茨克西伯利亞與遠東防鼠疫研究所一名工作人員患病死亡事件，根據俄方通報，世衛組織尚未發現與這一事件相關的持續傳播證據，但目前尚未確認導致致命疾病的病原體。



據俄方通報，伊爾庫茨克西伯利亞與遠東防鼠疫研究所一名28歲女性工作人員2日因“不明原因肺炎”死亡。



新華社報道，世衛組織表示，據俄方衛生部門通報，伊爾庫茨克州近期沒有報告鼠疫病例，已依據相關衛生法律全面采取綜合防疫措施，對這名實驗室工作人員及其接觸者的檢測也未發現高威脅病原體。這名工作人員所在的實驗室未發生生物安全事故，且未發現與該病例有關的新發嚴重肺炎病例。



公報強調，根據俄方已提供的信息，世衛組織尚未發現與這一事件相關的持續傳播證據。但目前仍存在一個關鍵的不確定因素，即導致這名實驗室工作人員死亡的病原體尚未確認，因此世衛組織無法評估接觸者監測持續時長是否足以排除所有可能的致命病因。世衛組織將繼續監測這一情況，并在獲得更多信息時，評估任何潛在的公共衛生影響。



俄聯邦消費者權益保護和公益監督局先後發布多份通告，指出患病工作人員曾針對其工作相關的危險傳染病接受過疫苗接種并具有免疫力。該機構否認存在第二例病例，稱所有與死亡患者有接觸的人員都已結束醫學觀察，未發現與傳染病有關的健康問題。