陳茂波談香港優勢　內聯加密外通呼應

陳茂波解畫“香港優勢所在”（圖片來源：香港文匯網截圖） 中評社香港10月11日電／“內聯外通”是香港在“一國兩制”下的獨特優勢，財政司司長陳茂波今日發表網誌，指特區政府硬件上的“內聯”正在加密，“外通”方面也有盛事呼應。



陳茂波首先提到明天即將開通的新皇崗口岸，指在“合作查驗、一次放行”模式下，完成兩地出入境手續將只約需5分鐘，且重建後的口岸維持24小時通關。對經常往返港深兩地的市民、商務人士和旅客來說，這是十分實在的便利。



另外，10月20日至21日，亞太經合組織（APEC）財政部長會將首次在香港舉行。陳茂波表示，財長會落戶香港舉行，突顯國家對香港的厚愛，也反映著香港是區內重要國際金融中心的地位。陳茂波解畫財長會聚焦四項重點，包括：支持民生發展的財政政策、數字基礎設施融資、普惠金融，以及青年財經人才交流合作——分別指向穩定民生、提升生產力、支援中小企和培育下一代，區域合作關乎企業、市民和年輕人。



陳茂波先以為區內低碳轉型引入長期資金為例，指2025年在香港發行的綠色和可持續債務總額超過760億美元，其中在港安排發行的綠色和可持續債券約380億美元，連續八年居亞洲市場首位。區內項目需要資金，投資者需要其透明度，香港在綠色債券、轉型融資、項目認證和專業服務等環節上，正好連通兩邊。



數字基礎設施融資方面，陳茂波指，人工智能發展正帶動對算力、數據中心和雲端服務的投資，這些項目規模大、技術更新快，必須兼顧商業可行性和財政可持續性。香港可以推動APEC成員經濟體之間更多的交流和協作，促進跨地域的政府、金融機構、投資者和科技企業的交流，探討公私營合作融資模式，讓公共資源發揮引導作用，帶動更多市場資金投入，支持區域數字經濟和人工智能發展，賦能各地區的實體經濟加速發展。



至於普惠金融，陳茂波以金管局的“商業數據通”為例，指中小企可事先授權銀行取得不同來源的營運數據，提升貸款審批效率，更有效紓緩融資難點。截至今年6月底，平台已促成超過10.8萬宗貸款申請，信貸批核總額接近900億元。



最後一項則關乎區域內青年財經人才的交流合作。陳茂波透露，今次會議有超過150名青年義工參與接待工作，他們在協助會議事務順利運作的同時，亦可以近距離接觸政商領袖和了解國際會議的進行。這是課堂以外難能可貴的學習和體驗，也能夠讓各地的賓客感受到香港年輕人的熱誠與友善。



陳茂波表示，以上四項重點都是香港的優勢所在，也是香港能夠積極貢獻的範疇。除了回應會議設定的議題，香港也會主動帶出自己的優勢，推動以金融賦能區域加快發展，為香港金融、保險及專業服務業開拓更廣闊市場。