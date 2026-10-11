新皇崗口岸開通　李家超：促進跨境流動

行政長官李家超今日出席皇崗口岸開通儀式，李家超（左六）與一眾嘉賓主持開通儀式。（圖源：政府新聞處） 中評社香港10月11日電／新皇崗口岸將於10月12日上午6時30分正式開通運行，為旅客和客運車輛提供24小時通關服務。港深兩地於今日上午在深方口岸區舉行開通儀式。行政長官李家超致辭時表示，皇崗口岸開通有三個重要意義，包括體現落實國家規劃、實踐制度創新及促進跨境流動。



據香港政府新聞網報道，李家超致辭首先表示，很高興來到重建後的皇崗口岸，與各位一同見證這個港深兩地居民都熱切期待的口岸開通。



李家超說，首先，我衷心感謝中央對皇崗口岸重建項目的重視和支持。全國人大常委會和國務院分別在今年六月和七月作出授權決定和批覆，授權香港特區由七月三十一日零時起，對皇崗口岸港方口岸區實施管轄，為口岸實施“一地兩檢”奠定堅實的法律基礎。



我感謝廣東省政府和深圳市政府對皇崗口岸重建的工作和支持，特別是深圳市政府承擔重建項目的設計和建造費用，發揮港深兩地緊密合作、互利共贏的精神。我也感謝兩地參與規劃設計、工程建設和通關籌備的團隊，攻堅克難，精益求精，建成這座全球最大的陸路口岸單體建築。



原有的皇崗口岸與香港落馬洲管制站以跨境橋連接，於一九八九年啟用。落馬洲管制站的旅客流量由開通初期每日數千人次，攀升至近年高峰期的六萬多人次；跨境私家車流量由初期每日百餘架次，增加至現時約一萬架次。三十多年來，這個口岸累計服務了數以億計的跨境旅客，見證著兩地人員往來日益頻繁，也承載著幾代居民的共同回憶。



原有的皇崗口岸即將完成歷史任務。重建後的新皇崗口岸明天正式開通，通關將更快捷、更方便。香港市民會是使用新皇崗口岸的常客，正熱切期待明天的正式開通，所以我想在這裡用廣東話親切地交流一下我們大家興奮的心情。



李家超表示，重建後的皇崗口岸明日正式開通，這個項目是港深兩地同心協力、共建共享的標誌性工程，是粵港澳大灣區互聯互通的重要里程碑。

