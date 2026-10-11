高雄市長首場辯論敲定！柯志恩賴瑞隆將交鋒

柯志恩（右）與賴瑞隆 （中評社 資料圖片） 中評社台北10月11日電／2026年九合一大選進入倒數，高雄市長選戰再有重大進展！國民黨高雄市長參選人柯志恩、民進黨參選人賴瑞隆，雙方均已同意參加本屆選舉首場高雄市長參選人電視辯論會，屆時兩人將同台交鋒，針對高雄市政發展與未來施政願景展開論述。這場備受關注的辯論會，將由中天電視、民視及公視台語台三家媒體聯手舉辦，正式播出時間及辯論形式則有待進一步協商。



《中時新聞網》報道，隨著高雄市長選情逐漸升溫，柯志恩與賴瑞隆是否同台辯論，持續受到外界關注。如今雙方均已點頭同意，首場電視辯論會也正式進入籌備階段。值得注意的是，此次由中天電視、民視及公視台語台跨媒體合作，並特別選在“公廣集團南部中心節目攝影棚”舉行，希望藉由不同媒體平台的合作，呈現多元觀點，讓高雄市民更深入了解兩位參選人的政策主張。



至於外界關注的辯論方式及播出時間，三家合辦電視台預計下週邀集柯志恩、賴瑞隆雙方陣營代表召開協調會議，針對辯論流程、發言順序及節目安排等細節進行討論，包括是否採取政見申論、交叉詰問，以及安排專家學者或媒體提問等形式，都將成為協商重點，以確保辯論過程公開、公平、公正。



對於此次辯論會，三家合辦媒體指出，舉辦目的在於透過專業、深入的政見討論，協助市民充分掌握兩位參選人的施政方向與城市願景，讓選民在投票前獲得更完整的政策資訊，進一步思考高雄未來四年的發展方向。