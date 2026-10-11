金紫荊廣場升旗　港青抒發家國情懷

黃致滔於國旗下發言。（圖片來源：大公文匯報） 中評社香港10月11日電／由香港升旗隊總會舉辦的“向國旗敬禮”之中華人民共和國成立77周年金紫荊廣場升旗儀式今日（11日）上午8時舉行，約千名本港師生出席參與，其中有多名參與訪京團的學生，他們將自己在北京的所見所感帶回香港與青年們分享，踐行青年擔當，展現香港新一代深厚的家國情懷。



據香港文匯報報道，本次活動承接早前“向國旗敬禮”港澳青少年升旗隊代表訪京團的教育成果，新一代香港青少年意氣風發，今日以莊嚴儀式抒發對祖國的真摯情感。逾千名港澳大中小學生上月赴京參訪，親身觀摩天安門廣場升旗儀式、參觀人民大會堂、國家博物館、故宮等。



香港升旗隊總會青年隊、香港教育工作者聯會黃楚標中學的黃致滔今日於國旗下發言表示，香港擁有獨特優勢，正是青少年施展才華的機遇，香港青少年植根中國，要懷抱家國情懷，立足香港、放眼國家與世界。面對記者的採訪，黃致滔表示，每次國歌奏響、國旗升起，內心既興奮又自覺要保持莊嚴肅穆，回望國家過往艱辛歲月，他更懂得珍惜當下安穩繁榮，心中感慨萬千。他回憶訪京行程尾聲，隊員們齊唱《祖國不會忘記》《紅日》等歌曲，抒發心中澎湃情感。他祝福祖國77周年生日快樂，盼祖國前路發展越來越順遂，越來越強大。



來自香港升旗隊總會青年隊、英主教書院的梁雅雲本次負責護旗方隊操槍，她表示，每當國旗冉冉升起的時候，她內心滿是自豪，敬禮的一刻亦真切體會到國旗與國家的偉大。回憶在北京天安門觀禮升旗，她深受解放軍儀仗隊伍所震撼，他們步伐整齊劃一，步調、動作高度一致，她亦會以他們為榜樣日後努力。對於香港青少年如何貢獻國家，她表示會主動向香港各界普及國旗知識，傳遞國旗文化，讓更多人認識國旗、守護國旗。



香港升旗隊總會青年總隊隊員、鳳溪廖萬石堂中學中六學生吳洋琦，今次是首次站上旗台執行揚起區旗的任務，他倍感榮幸。在國旗升起的莊嚴時刻，他既開心又激動，儀式也進一步提升了他的國民身份認同。北京之行當中，中共中央政治局常委、國務院副總理丁薛祥對港澳青少年的三點寄望令他銘記於心，他希望將讀懂國旗、守護國旗、為國旗增光這份囑託，以及在內地看到的優秀的愛國文化帶回校園。最後，他祝願“祖國繁榮昌盛，未來越來越好”。