歐洲多地聲援巴勒斯坦　呼籲以停止軍事行動

中評社北京10月11日電／聲援巴勒斯坦示威遊行10日在英國、希臘、德國等歐洲多國舉行，示威民眾呼籲以色列停止在加沙地帶的軍事行動。



據新華社援引英國媒體報道，數千民眾當天在倫敦市中心舉行示威遊行，示威者手持巴勒斯坦國旗，高舉寫有“停止種族滅絕”“讓巴勒斯坦獲得自由”等字樣的標語牌，呼籲英國政府停止向以色列提供武器。



示威遊行隊伍途經大本鐘、威斯敏斯特橋等地標，最終抵達英國首相府附近舉行集會。英國工黨前黨首、議會下院議員傑里米·科爾賓等在集會上發表演講，表達對巴勒斯坦的支持，控訴以色列暴行。



在希臘雅典，示威者高呼“解放巴勒斯坦”“停止屠殺”等口號，前往以色列駐希臘大使館和美國駐希臘大使館前舉行抗議。示威者呼籲以色列停止在加沙地帶的軍事行動，結束對巴勒斯坦領土的占領。希臘新左翼黨議員佩蒂·佩爾卡接受採訪時說：“巴勒斯坦人民已經經歷了饑餓和種族滅絕，卻始終無法獲得公正。這就是我們今天走上街頭的原因。”



據希臘國家廣播公司報道，希臘各地反戰組織、工會、左翼政黨、學生團體以及巴勒斯坦社群當天還在塞薩洛尼基、帕特雷等多個城市舉行聲援巴勒斯坦示威活動。



德國首都柏林、愛爾蘭首都都柏林10日也舉行了支持巴勒斯坦的遊行活動。



新一輪巴以衝突自2023年10月7日爆發以來已持續整整三年。2025年10月達成的第一階段停火協議結束了加沙地帶大規模戰事，但無人機襲擊和軍事行動至今仍在繼續。加沙地帶衛生部門本月7日數據顯示，3年來，以軍軍事行動已造成超過74000名巴勒斯坦人死亡、175000人受傷；自2025年10月停火協議生效以來，仍有1500多人死亡、5000多人受傷。