巴黎車展負責人：中國車企加速融入歐洲

2024年10月14日，人們在法國巴黎凡爾賽門展覽中心舉行的2024巴黎車展媒體開放日上參觀比亞迪展台。（）新華社資料圖） 中評社北京10月11日電／短短兩年，中國車企又上了一個台階。如今，它們帶來的不只是有競爭力的電動汽車，而是更加完整、多元的產品陣容。”巴黎車展主辦方負責人塞爾日·加紹在2026年巴黎國際車展開幕前夕接受新華社記者專訪時說。



據新華社報道，巴黎車展始於1898年，是全球歷史最悠久、參觀人數最多的汽車展會之一，每兩年舉辦一次。今年車展定於10月12日至18日在巴黎凡爾賽門展覽中心舉行，將有來自歐洲、美洲和亞洲的60多家汽車製造商和100多家參展商參展。



加紹說，本屆車展共有16家中國車企攜25個品牌參展，包括零跑、比亞迪、小鵬、長安、東風等。與2024年上屆車展相比，中國車企的產品布局更趨成熟。中國車企近年來不僅更加重視設計、車載技術和數字體驗，在電池、續航、互聯功能和駕駛輔助系統等領域也進步明顯。



加紹表示，與上屆車展時相比，一些中國品牌在歐洲的知名度和市場根基已明顯增強，發展方式也從出口整車向本地化經營延伸，生產、研發、分銷等環節逐步落地歐洲，加速融入歐洲汽車產業生態。下一步，如何進一步完善銷售網絡、提升品牌認知，把當前的增長勢頭沉澱為長期、穩定的市場根基，將成為中國車企需要解決的重要課題。



近年來，歐洲汽車市場也在快速變化。截至今年8月底，電動汽車占法國新車銷量的30%，高於2025年全年的20%；在德國，這一比例達到26%，明顯高於一年前的19%。“現在的關鍵是讓電動汽車走向更廣泛的消費者。”加紹說，消費者越來越看重使用成本、續航、充電便利性和基礎設施，而舒適性、數字配置和軟件體驗也同樣影響著消費者購車選擇。



加紹表示，包括電動化在內，軟件、人工智能、互聯技術和自動駕駛正日益重塑汽車工業。本屆巴黎車展將把這些變化帶到真實體驗中：試駕中心將提供約100輛試駕車、5000多次試駕機會，並安排自動駕駛體驗。



技術加速融合，讓中歐汽車產業有了更多合作交匯點。加紹認為，今天的汽車已經集成電池、電子、軟件、人工智能、能源、充電基礎設施和生產技術等多領域能力，越來越難以由單一企業、單一技術體系獨立完成。智能駕駛尤其如此，需要汽車技術、傳感器、軟件、數據和人工智能協同推進。



“因此，合作潛力更多體現在中國和歐洲企業能否在整個價值鏈上整合雙方的專業知識。”加紹說。採訪中，加紹還提及今年4月參加北京車展的經歷。他說，置身其中，更能直觀感受到中國汽車產業的發展速度和規模，以及中國車企走向國際市場的決心。他尤其注意到，圍繞更高階輔助駕駛的產業生態正在形成，隨著汽車承擔更多自動駕駛任務，車內空間、舒適性和互聯體驗，以及工作、娛樂等新的使用場景更加受到重視。



“這大概是我在北京印象最深刻的一點：我們不僅見證著一個行業的飛速發展，更見證著汽車設計理念本身的演變。”他說。