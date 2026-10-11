大陸專家析賴清德“雙十”講話：毒性不減

賴清德10日出席“雙十”活動。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社北京10月11日電／多位台灣問題專家分析指出，賴清德10日在台北發表的所謂“雙十”講話充滿欺騙性與危害性，他在講話中顛倒是非、渲染“大陸威脅”、極力貼靠外部勢力，“以武謀獨”“倚外謀獨”的“台獨”分裂本質不變、毒性不減。



新華社報道，中國社科院台灣研究所涉外關係研究室主任陳桂清指出，賴清德在講話中假惺惺地宣稱“珍惜和平”“願意交流”，實則頻繁攻擊抹黑大陸，妄稱大陸“以軍事與灰色地帶行動施壓”“企圖改變台海現狀”，充分暴露其冥頑不化的“台獨”分裂思維和煽動兩岸對立對抗的險惡用心。事實一再證明，賴清德和民進黨才是破壞兩岸關係穩定和台灣社會安寧的禍根，是台海和平穩定的亂源。把破壞台海和平穩定的責任甩鍋給大陸，用心叵測。



“賴清德上台以來持續鼓吹‘民主對抗威權’虛假敘事，此次講話老調重彈。”清華大學台灣研究院助理教授朱桂蘭分析說，賴清德打著“民主”“自由”的幌子，將台灣包裝成“對抗威權”的前沿，指鹿為馬、顛倒黑白，加大推動“台灣問題國際化”，“倚外謀獨”的企圖昭然若揭。



南京大學台灣研究所所長劉相平認為，賴清德在講話中煽動“強化不對稱戰力”“發展國防自主產業”，炒作“全社會防衛韌性”，實際上是為提升島內防衛預算尋找借口，為將台灣民眾綁上“台獨”戰車做合理化準備。為一黨之私逆勢而為，肆意揮霍台灣民脂民膏窮兵黷武，極大損害島內民生福祉，終將被民意唾棄，難逃敗亡結局。



專家還指出，賴清德此次講話以“山巔之城”為題，是在刻意將西方政治與宗教概念引入涉台敘事。劉相平表示，賴清德處心積慮操弄“去中國化”，極力向西方價值觀靠攏，試圖用貼靠西方意識形態的修辭方式討好美西方，其甘為外部勢力馬前卒的醜態畢露。



針對賴清德宣稱“絕不容許扭曲二戰歷史”，中國人民大學兩岸關係研究中心主任王英津表示，包括《開羅宣言》《波茨坦公告》在內的一系列國際法文件，都明確無誤地確認了中國對台灣的主權。中華人民共和國中央人民政府取代中華民國政府，是中國這一國際法主體沒有發生變化情況下的政權更替，沒有改變台灣是中國領土一部分的地位。賴清德刻意偷換概念、否認這一歷史與法理事實，恰恰是在扭曲二戰歷史。



他指出，賴清德在台灣光復80周年之際公然戀殖媚日，站在日本侵略者的立場，將抗戰勝利歪曲為所謂“終戰”。如此數典忘祖之人，侈談“正確理解歷史”，完全是顛倒黑白。



賴清德在講話中對台灣經濟社會發展面臨的問題和風險避而不談，卻大篇幅鼓吹經濟發展成果，宣佈“撒錢”舉措，陳桂清指出，明眼人都看得出來，這是為民進黨在島內即將舉行的“九合一”選舉中攫取利益，充滿了自私自利的政治算計。



對於這篇“務實台獨工作者”本色出演的所謂“雙十”講話，受訪專家表示，台灣的前途只能也必須由包括台灣同胞在內的全體中國人民共同決定。無論賴清德說什麼做什麼，都改變不了台灣是中國領土一部分的歷史和法理事實，阻擋不了祖國終將統一也必將統一的歷史大勢。期待廣大台灣同胞站在歷史正確一邊，以實際行動堅決反對“台獨”，堅定維護台海和平、促進祖國統一。