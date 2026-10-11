傅瑩：世界無需霸權　中國堅持和平發展

傅瑩參加北極圈論壇（央視新聞截圖） 中評社北京10月11日電／2026年北極圈論壇大會於8日至10日在冰島首都雷克雅未克舉行，來自70多個國家和地區的2500餘名代表參會，圍繞認識、保護、開發以及治理北極等議題展開討論。中國外交部原副部長傅瑩率團參會。



綜合新華社，央視新聞報道，在以“如何理解中國”為主題的全會上，北極圈論壇主席、冰島前總統格裡姆鬆與傅瑩展開對話。傅瑩表示，北極地區當前面臨的真正挑戰是氣候變化，北極正在發生海冰融化、冰蓋縮小、氣溫上升等變化，這些是需要共同面對的現實問題。各國應將更多注意力和資源投入科學研究與環境保護，共同研判氣候變化帶來的挑戰，及早做好準備。現在太多討論糾纏的是想象中的安全威脅和地緣政治，浪費了寶貴的時間和資源。



傅瑩說，中冰兩國領導人去年發表的聯合聲明強調加強氣候變化和綠色能源領域合作。這些務實合作能夠更好地體現中國參與北極事務的政策和意圖。



談及中國發展及其國際角色，傅瑩表示，中國堅持和平發展，無意爭奪世界霸權，也不認為世界需要一個新的霸權。中國願與各國加強合作，推動構建更加公正合理的全球治理體系。



北極圈論壇2013年由冰島時任總統格裡姆鬆發起，每年10月在冰島召開大會，是全球重要的北極事務國際對話平台。