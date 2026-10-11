國民黨團提“普發2萬”　最新網路投票出爐

中評社台北10月11日電／根據“財政部”規劃，若總預算案能於明年1月5日前順利三讀，普發1萬元政策，最快可在明年農曆年前（1月26日）入帳。國民黨“立法院”黨團主張共享AI與科技產業發展紅利，提案加碼普發2萬元，該草案最快於10月16日逕付二讀。但“行政院”表示普發金額提高至2萬元，勢必要面臨舉債，將會破壞財政紀律並“債留子孫”。



《中時新聞網》報道，根據入口網站《Yahoo奇摩》針對“國民黨“立院”黨團提‘普發2萬’，你的看法是？”最新網路投票，截至今天（11日）早上，其中有41.5%的網友贊成普發2萬；14.1%贊成普發1萬；24.2%贊成普發2萬以上。



根據入口網站《Yahoo奇摩》8日起針對“國民黨“立院”黨團提‘普發2萬’，你的看法是？”最新網路投票，截至今天（11日）早上11點20分，已有4500人參與投票，41.5%的網友贊成普發2萬；14.1%的網友贊成普發1萬；24.2%贊成普發2萬以上；6.7%不贊成普發現金；13.5%不知道／沒意見。



網友留言表示，“今年先發1萬，然後再發2萬好過年”、“支持普發2萬，今年先發1萬，明年再發1萬”、“噗，將近80%希望發錢”、“若扣除必要支出(是必要支出喔)後尚有盈餘，平均回饋給全民有何不可？至於巧立名目、浪費公帑，例如買一些不會到貨的‘國防’武器或是提供某些政客公器私用之類的就大可不必”。