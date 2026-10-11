韓國瑜雙十致詞批賴清德　翁曉玲：非常認同

中評社台北10月11日電／“立法院長”韓國瑜10日在雙十大會致詞時脫稿批賴清德與“行政院長”卓榮泰，國民黨“立委”翁曉玲今天表示，非常認同韓的這番苦口婆心，只可惜賴清德上任這兩年半，展現的是不斷製造問題的態度，“確切的說他是麻煩製造者、不是問題解決者”。



翁曉玲今天在臉書發文表示，韓國瑜在今年雙十典禮上發表重要談話，指出台灣民主正面臨新的考驗，從去年針對在野黨“立委”發動的大罷免，到今年“行政院長”卓榮泰拒絕副署“立法院”三讀通過的法律案，台灣接連陷入政治對立與“憲政”危機，並呼籲賴清德應出面協調“行政院”與“立法院”的對立。非常認同韓國瑜的這番苦口婆心，只可惜賴清德上任這兩年半以來，展現的不是解決問題的能力，而是不斷製造問題的態度，是麻煩製造者而不是問題解決者。



她批評，賴清德不提名大法官、不公布法律、縱容“行政院長”卓榮泰不副署法律、不編列預算，一再挑戰“憲政”秩序，對於民意代表、專家學者及社會各界的建言充耳不聞，看不見解決“憲政”危機的誠意，更看不見化解政治僵局的決心。



翁曉玲表示，韓院長數度苦口婆心地規勸賴、卓二人，無奈執政者依舊傲慢，甚至變本加厲、得寸進尺，當“愛的教育”一再失靈，“立法院”難道不該拿出應有的態度，以“鐵拳教育”畫出底線，捍衛“國會”尊嚴與“憲政”秩序嗎？



她說，她身為法律人，不只有政治潔癖，還有法治潔癖，在乎規則、秩序、公平與正義，無法忍受與“違憲”亂政、藐視“國會”的“總統”及“行政院長”同台，聽著他們說言不及義、規避責任的話。



翁曉玲表示，“政治是一時的，法治是長久的”，政治可以有立場，權力可以有競爭，但法治不能有雙重標準，如果不能堅持政治的底線，放任政治干預司法、破壞法治，那麼民主終將只剩形式、自由也將失去根基，最終淪為空洞的口號，可能未來歷史記錄會寫下“中華民國115年是中華民國獨裁元年”。