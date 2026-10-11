胡塞武裝稱已“關閉利雅得機場”

中評社北京10月11日電／據央視新聞：沙特阿拉伯首都利雅得的哈立德國王國際機場遭襲後，胡塞武裝控制的薩巴通訊社的負責人納斯爾丁·阿米爾在社交媒體稱，胡塞武裝已“關閉利雅得國際機場”。



此前，胡塞武裝曾表示，民航飛機應避開沙特領空，並稱沙特領空為軍事行動區。



沙特主導的多國聯軍發言人圖爾基·馬利基11日在社交媒體上說，也門胡塞武裝10日襲擊了哈立德國王國際機場一座航站樓，造成旅客和機場工作人員傷亡。



馬利基在聲明中將此次襲擊稱為“恐怖襲擊”，並稱這一襲擊“構成戰爭罪”。多國聯軍將對此次襲擊予以堅決回應。此前馬利基表示，聯軍攔截並摧毀也門胡塞武裝向位於利雅得東南方向的海爾季市發射的一枚彈道導彈。



也門衝突各方近期展開“機場互襲戰”



隨著也門衝突持續升溫，過去一周來，位於沙特的利雅得國際機場、位於也門政府軍控制區的亞丁國際機場以及位於也門胡塞武裝控制區的薩那國際機場和荷台達國際機場頻遭襲擊。據悉，薩那國際機場和荷台達國際機場是國際航班和人道主義援助進入胡塞武裝控制區的關鍵入口，胡塞武裝對沙特機場的襲擊是對等回應。



美國方面則分析稱，近日正值沙特的會議和旅遊旺季，胡塞武裝襲擊利雅得的機場可能是試圖威脅沙特的商業和旅遊業發展。也有輿論指出，亞丁機場是也門南部少數可用的國際門戶，襲擊這一機場可能導致也門政府控制區人道形勢惡化。也門政府10日警告說，胡塞武裝對亞丁國際機場的打擊標誌著其戰術出現“關鍵轉變”。