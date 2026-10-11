從“拖鞋軍”到中東狠角色　胡塞武裝憑什麼

這張胡塞媒體中心10月5日提供的視頻截圖顯示，在也門塔伊茲省，胡塞武裝導彈襲擊政府軍目標。新華社 中評社北京10月11日電／近期，也門胡塞武裝與支持也門政府軍的沙特阿拉伯之間衝突持續升級，雙方相互發動導彈、無人機襲擊。10日，胡塞武裝襲擊沙特首都利雅得的哈立德國王國際機場，已造成12人死亡、309人受傷，再次震驚世界。



新華國際頭條報道，從最初被外界戲稱為“拖鞋軍”，到控制首都薩那和大片地區，再到成為影響紅海通航的“關鍵一方”，胡塞武裝何以成勢？記者在採訪調研中發現，胡塞武裝內部權力結構獨特，兼具軍事打擊、財政動員和社會控制等多種能力，其成勢既根植於也門國內政治與社會生態，也與地區力量博弈密切相關。



戰事膠著



當前，也門戰事陷入膠著。胡塞武裝控制著也門北部及西部紅海沿岸地區，其控制區約占也門領土的三分之一，覆蓋全國約70%至80%的人口。亞丁等南部和東部大部分地區由也門政府控制，胡塞武裝近期一度推進至西南部的塔伊茲省，切斷通往亞丁的主要公路。



10月5日，也門總統領導委員會宣布發起“也門黎明”行動，旨在收復胡塞武裝新近控制的地區。沙特主導的多國聯軍同日參與行動。也門政府軍當天宣布重新奪回曼德海峽附近的戰略要地祖巴蔔地區並收復紅海港口城市穆哈，但胡塞武裝6日稱，擊退了政府軍向曼德海峽附近發動的數次進攻。



綜合分析也門政府軍和胡塞武裝消息人士近日發布的消息，政府軍目前控制著臨近曼德海峽的祖巴蔔地區部分區域，但尚未奪回穆哈。



與此同時，胡塞武裝與也門政府軍支持者沙特之間的衝突也在不斷升級。沙特主導的多國聯軍發言人圖爾基·馬利基11日凌晨發表聲明說，胡塞武裝10日襲擊了位於利雅得的哈立德國王國際機場一座航站樓，多國聯軍將對此次襲擊予以堅決回應。



也門局勢近期不斷升級也折射出伊朗戰事延宕帶來的地區聯動和外溢效應。也門政治人士哈姆扎·卡邁利對記者表示，如果伊朗再次遭到美國和以色列大規模軍事打擊，伊方可能更加積極地使用胡塞武裝“這張牌”，紅海可能成為地區衝突進一步外溢的重要方向。

