陳韋迪：兩岸同源、中華一同、和中保台

陳韋迪：“中華一同、兩岸同源、和中保台”，希望將文化的連結轉化為和平的力量，將和平的理念轉化為可以實踐的行動。 中評社台北10月12日電／兩岸同源、中華一同、和中保台



作者／陳韋迪 台灣財團法人中華民族發展基金會副董事長



十月十日對兩岸同胞的祈願：以和合文化超越敵意。



十月十日，是一個值得兩岸同胞共同思考和平、歷史與未來的日子。面對當前複雜的國際局勢與兩岸關係，我衷心期盼，兩岸人民能夠以更大的智慧、更寬廣的胸襟，尋求降低敵意、避免衝突、增進理解的共同道路，為下一代留下和平發展的機會。



中華文化歷來重視和為貴、和衷共濟、求同存異。和合文化的精神，不是要求所有人放棄差異，而是在承認差異的前提下，尋求共同生活、共同發展與相互成就的可能。



兩岸人民具有深厚的歷史、語言、文化及民間往來淵源。這些共同經驗，可以成為相互理解的基礎；但共同的歷史文化，不代表兩岸人民對政治制度、生活方式及未來安排必然具有相同的想法。



真正的文化自信，不是要求別人接受自己的全部觀點，而是有能力理解差異、尊重不同意見，並在分歧中尋找合作空間。



因此，我提出“中華一同、兩岸同源、和中保台”，希望將文化的連結轉化為和平的力量，將和平的理念轉化為可以實踐的行動。



一、以和合文化超越敵意，為兩岸尋找共同道路



“中華一同”，是珍惜歷史文化的連結，透過交流深化理解，增進彼此的認識。



“兩岸同源”，是承認共同的歷史淵源，同時尊重兩岸人民不同的生活經驗、社會制度與現實關切。



“和中保台”，則是主張以降低敵意、恢復溝通、維護安全及促進民生為方向，探索更穩健、更可持續的兩岸關係。



我認為，兩岸和平不能只要求台灣人民理解大陸，也不能只要求大陸理解台灣。真正有效的和平，必須建立在雙方相互理解、彼此尊重，以及願意以實際行動降低衝突風險的基礎上。



和平不是單方面的要求，而是兩岸共同承擔的責任。



兩岸可以存在不同的政治主張，但不應因此否定溝通的必要；可以對未來安排抱持不同看法，但不應放棄尋求和平解決分歧的可能。



我們應當努力建立一種新的共識：政治分歧可以繼續討論，民間交流不必完全中斷，安全疑慮必須受到重視，人民的生命與福祉更不應成為政治競爭的代價。



二、和中保台：和平與安全必須相互支撐



我所理解的“和中保台”，不是忽略台灣的安全，也不是要求人民放棄自身權益，而是主張在維護必要防衛能力的同時，積極尋求降低兩岸軍事衝突風險的政治、外交與民間途徑。



和平不能只靠善意，也不能只靠軍事力量。真正負責任的和平政策，必須同時回答兩個問題：如何降低衝突發生的可能性？當危機發生時，又如何保護人民的生命與安全？



因此，我提出以下五項可以逐步推進的工作：



第一，建立可靠的危機溝通管道。



兩岸應努力恢復或建立必要的聯繫機制，避免軍事活動、突發事件或資訊誤判導致局勢失控。即使政治立場不同，也應保留危機時刻可以溝通的管道。



第二，推動軍事風險降低措施。



兩岸可從海空活動安全規範、緊急通報、重大事件說明及意外事故處理程序等具體議題著手，降低誤判與擦槍走火的風險。



第三，維護人民安全與社會韌性。



政府應持續完善民防、災害應變、醫療救援及關鍵基礎設施的保護，確保人民在各種風險情境下都能獲得必要保障。維護安全與追求和平，應是相輔相成的工作。



第四，擴大民間與專業交流。



鼓勵兩岸學者、青年、地方團體、產業人士及專業工作者進行務實交流，從教育、文化、醫療、環境、經濟及民生等領域尋找合作機會，避免政治僵局使兩岸社會日益疏離。



第五，建立以人民福祉為核心的和平議程。



兩岸應將避免戰爭、保障人民生命安全、維持經濟與民生穩定，以及為政治分歧保留和平解決空間，列為優先討論的議題。任何政治主張，都應接受一個基本檢驗：是否有助於降低風險、增進人民福祉，並為未來留下和平的可能？



這些工作不必等到所有政治問題一次解決，便可以逐步討論與推進。



防衛可以降低受到武力脅迫的風險，有效的溝通與危機管理則可以降低意外衝突的可能性。兩者共同服務的目標，都應是保護人民、維護安全與避免戰爭。



三、讓台灣人民的真實願景成為和平對話的重要基礎



兩岸關係的未來，不能只由政治人物決定議程，也不能只在政府與政府之間進行討論。台灣人民的實際生活、對安全的期待，以及對未來的想法，都應該被認真聆聽。



我建議，可以透過公開、透明、具代表性的民意調查，以及跨世代、跨領域的民間對話，了解台灣人民對兩岸和平、經濟發展、文化交流、安全保障及未來政治安排的期待與疑慮。



這項工作不應預設人民必須得出哪一種結論，更不應將不同意見視為阻礙和平的力量。



相反地，只有讓不同聲音都能被聽見，才能更清楚地了解哪些議題存在共同利益，哪些問題仍有重大分歧，以及哪些措施可以先行推動。



在此基礎上，我期盼逐步整理形成一份“台灣和平願景建議書”，將台灣基層民眾的真實需求、青年世代的未來期待，以及各界對和平與安全的具體建議，透過公開、理性、制度化的方式，提供兩岸相關機構參考。



這份願景不應是任何一方預先設定的政治答案，而應是讓人民的聲音進入和平對話的一座橋梁。



如果兩岸都能認真看待對方人民的疑慮，就有機會從相互猜忌走向相互理解，從政治口號走向具體行動，為更長遠的和平創造條件。



四、從和平倡議者走向和平促進者



我始終認為，兩岸能否和平，不只是政治人物的責任，也是兩岸人民共同面對的時代課題。



提出和平理念，是第一步；促成相互理解，是第二步；建立持續對話的機制，讓具體措施逐步落實，才是和平促進者真正需要承擔的工作。



和平不能只停留在文章裡，也不能只存在於政治人物的承諾中。它需要有人持續聆聽民意、整理問題、連結不同立場的人士，並將抽象的願望轉化為可討論、可實踐、可檢驗的行動。



我願意以民間和平倡議者的角色，持續推動以下工作：聆聽台灣人民對和平與未來的期待，促進兩岸民間的理性交流，提出降低衝突風險的務實建議，並鼓勵各界以人民的生命、安全與福祉作為政策思考的優先基準。



我也期待，大陸方面能夠以開放、務實的態度，認真聆聽台灣不同世代、不同社會階層及不同政治立場人民的聲音，理解台灣社會對安全、尊嚴、生活方式及未來發展的關切。



和平需要善意，更需要耐心；需要共同的願望，更需要尊重彼此的現實。



兩岸若能從人民最關切的問題開始，逐步累積互信，即使短期內無法解決所有政治分歧，也仍然可以為降低風險、改善關係及增進民生創造實質成果。



五、為下一代留下和平，而不是仇恨



歷史不斷提醒我們，戰爭帶來的傷亡與破壞，往往遠超過人們最初的想像。無論政治立場如何不同，承受戰爭代價的，終究是無數家庭、年輕世代與無辜人民。



我們不能保證未來沒有衝突，但可以選擇不讓敵意持續累積；不能要求所有人立即達成一致，但可以努力讓對話不致中斷；不能只憑願望確保和平，但可以透過制度、交流與實際行動降低風險。



兩岸同胞應當珍惜共同的文化資產，也應尊重彼此不同的現實處境。真正的和合，不是消除所有差異，而是在差異之中尋求共存，在分歧之中維持對話，在競爭之中避免走向毀滅。



我相信，兩岸的未來不應只有對抗與衝突兩種想像，更應保有交流、合作與和平發展的可能。



中華一同，兩岸同源；和中保台，以民為本。



對話優於對抗，交流增進理解，合作創造機會；戰爭無情，和平無價。



願兩岸以理性化解分歧，以行動降低風險，以人民的安全與福祉為共同努力的方向。



願我們不只成為和平的倡議者，更能成為和平的實踐者與促進者。



為兩岸人民，為下一代子孫，也為人類共同珍惜的和平，盡一份責任。



這是我對兩岸的期盼，也是我願意持續實踐的和平使命。