為何韓國瑜雙十致詞大脫稿？董智森：忍很久了

中評社台北10月11日電／“立法院長”韓國瑜昨日在雙十大會上脫稿致詞，怒批賴清德有政治潔癖，若無法解決“行政院”、“立法院”相互對立問題，會被認為是“假民主、真獨裁”，引起外界高度關注。對此，資深媒體人董智森認為，韓國瑜在雙十大會上之所以會脫稿致詞，是因為已經隱忍很久，民進黨變本加厲，連“立法院”通過的法案都不副署。



《中時新聞網》報道，身兼雙十慶籌會主委的“立法院長”韓國瑜致詞時大脫稿，不僅重提大罷免、“行政院長”卓榮泰不副署等，更提及賴清德有政治潔癖，賴如果沒辦法解決現在立法跟行政兩院對立，未來民生受到重大傷害，會被世界認為是“假民主、真獨裁”。



董智森今天在中天政論節目《週末大爆卦》表示，韓國瑜在雙十大會上之所以會脫稿致詞，不是像綠營認為的“動了凡念”，而是已經隱忍很久了。他直言，韓國瑜“不要做公道伯了”，因為做了公道伯，國民黨就吃虧，在野陣營在“立法院”明明就過半，為什麼還要一直讓民進黨？



董智森接著說，“民進黨輸不起”就是這2年來台灣風波不斷、仇恨對立的原因，由於沒拿到立法權，民進黨因而發動大罷免，現在大罷免失敗後，民進黨又開始耍賴、不副署“立法院”通過的法案。在他看來，韓國瑜的感受非常深，其過去高雄市長被罷免、現在到高度更高的“立法院”，沒想到民進黨變本加厲，連“立法院”通過的法案都不副署。