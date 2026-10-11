新皇崗口岸明日開通　“皇崗之眼”引關注

“皇崗之眼”（中評社 黎人愷攝） 中評社深圳10月11日電（記者 黎人愷）重建後的新皇崗口岸將於12日6時30分正式開通運行，為港深兩地旅客提供24小時通關服務。這座總建築面積達68.97萬平方米的超級口岸綜合體，將以“合作查驗、一次放行”的全新模式，續寫粵港澳大灣區融合的新篇章。



皇崗口岸1985年在深圳河畔破土動工。1989年12月貨運啟用，1991年8月客運開通，這座中國最大的客貨綜合性公路口岸，見證了深港兩地三十餘年的交融歷程。2019年6月，皇崗口岸正式啟動重建。2026年新皇崗口岸正式落成。



中評社記者在新皇崗口岸深圳段現場發現，新皇崗口岸已經到了最後的準備階段，深圳邊檢、通訊等多個部門工作人員在口岸內部進行檢查和對接。深圳邊檢工作人員告訴中評社記者，新皇崗口岸深圳段將於12日上午9點舉行首次升旗儀式，市民可以到現場觀禮。



新皇崗口岸採用“地上5層+地下4層”的垂直叠加設計，是目前全國規模最大的單體口岸建築，也是全球最大的陸路口岸綜合體之一。



記者在現場看到，新皇崗口岸採取樓上查驗、樓下接駁的分布，真正實現人車分流。口岸內部的指示標誌清晰，將為旅客指明多種接駁方式，旅客可在地下四層選擇地鐵、公交、出租車、網約車等交通工具。



最具辨識度的是位於出境大廳北側的“皇崗之眼”設計，獨特的幕墻勾勒出靈動的明眸造型，巨大的環形采光空間將自然光傾瀉而入。



香港特區行政長官李家超11日在皇崗口岸深方口岸區開通儀式上指出，原有的皇崗口岸即將完成歷史任務。重建後的新皇崗口岸明天正式開通，通關將更快捷、更方便。這個項目是港深兩地同心協力、共建共享的標誌性工程，是粵港澳大灣區互聯互通的重要里程碑。隨著香港與深圳的交通聯繫進一步加強，兩地人流、物流、資金流和信息流將會更高效流動，進一步推動大灣區深度融合。