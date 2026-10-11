皇崗口岸煥新啟航　深圳市民：中國人的驕傲

市民黃先生帶兒子一塊來打卡新皇崗口岸（中評社 黎人愷攝） 中評社深圳10月11日電（記者 黎人愷）新皇崗口岸將於12日6時30分正式開通，不少深圳市民來到新皇崗口岸深圳段的廣場打卡拍照。有深圳市民向中評社記者表示，新皇崗口岸採取“一地兩檢”，去香港游覽會變得更加方便。新皇崗口岸作為全球最大的陸路口岸綜合體之一，是中國人的驕傲。



新皇崗口岸是在原址上拆除重建全面升級建成，地下4層、地上5層，建築總面積達68.97萬平方米，是目前全球最大陸路口岸單體建築，也是深港之間唯一24小時全天候旅檢陸路口岸。與舊皇崗口岸相比，新皇崗口岸採取“合作查驗、一次放行”的模式，將大大提升通行效率。中評社記者11日在新皇崗口岸的大樓前看到，新的口岸大樓採取流線型涉及，極具現代、前衛的風格，吸引不少深圳市民專程來打卡拍照。



在深圳讀初二的張同學告訴中評社記者，此前有專程體驗過舊皇崗口岸，但是全新的皇崗口岸明顯規模擴大，未來也會選擇新皇崗口岸通關去香港游覽。



張同學說，儘管皇崗口岸香港側還沒通地鐵，但是有豐富的巴士線路可供選擇，去港島可能比坐地鐵更方便。希望過段時間可以去港島坐叮叮車。



居住在新皇崗口岸附近的黃先生專程帶著他的孩子一塊來打卡拍照。他表示，曾經的皇崗口岸在兩道關口之間還要乘坐巴士，新皇崗口岸採取“一地兩檢”，會變得更加方便。



新皇崗口岸採用“地上5層+地下4層”的垂直叠加設計，是目前全國規模最大的單體口岸建築，也是全球最大的陸路口岸綜合體之一。60歲的薛先生接受中評社記者採訪時表示，新的皇崗口岸非常漂亮，也是全亞洲乃至全球的綜合口岸，新皇崗口岸是中國人的驕傲。

