社評：台選舉淪為認知戰　制度崩壞前夜

台北市長選舉造勢活動現場（中評社資料照） 中評社香港10月12日電／距離11月28日的台灣九合一選舉只有不到2個月時間，近期台北市長選情陡然升溫，幾乎完全遮蓋其它縣市選情，令地方選舉長期圍繞的治理、民生議題失焦。今年選舉的一個突出特徵，便是“認知戰”橫行肆虐。通過短期密集的輿論操作、觀念灌輸以奪得“制腦權”，進而影響民意認知，正在無形中摧毀選舉制度的公共信任基礎。



在信息自由快速流通、自主查證能力不斷精進的當代，通過壟斷輿論來塑造認知，可謂難上加難。因此，“認知戰”若要達到預期政治目的，便要通過“三步法”來推進：先是刻意製造“真相稀缺性”，再大量投放真假難辨的信息，進而利用公眾“好奇心”與“求知欲”精準投喂有利於政治企圖的信息或觀念，最終實現民意操控與重塑。



選舉民調發布量少、信任度低，各說各話、分歧嚴重，是今年選舉有別過往的罕見現象，這為操作“認知戰”提供了混沌模糊的有利輿論環境。



受到人口演變、機構效應、統計方法局限等因素影響，基於電話訪問的民意調查，準確性日益受到挑戰和質疑，但至今仍是研判民意特徵與選情走向的參考。即便不同機構針對同一選區、同一議題的結果不同，可以通過對各方民調數據的橫向和縱向比較，對整體性、趨勢性的特徵有所把握。



然而，今年選舉出現了兩大“怪象”：一是對外公開的民調項目大幅減少，使得民調“蓋牌”提前，公眾對選舉形勢的認知被置於“黑盒子”之中。雖然各陣營紛紛出資委托有關機構執行“內參民調”，但今年主動公布的數量不多，尤其在一些熱點縣市、膠著選區，可供連續參考的公開民調少之又少。二是不同機構對同一選戰所做的公開民調結果南轅北轍，使得民調數據成為各取所需的文宣素材，進而出現了雙方各執一份民調宣稱“領先”的現象。



此次選舉的公開民調驟減，一方面與近年來島內民調行業生態變化有關，另一方面也與藍綠陣營各自的主觀政治盤算有關。這從客觀上造成了一個結果：當公開民調成為“輿論稀缺品”時，一些帶有明顯引導性、具有濃厚政治色彩的“民調文宣品”，反而能對民眾認知產生極大影響，於是便完成了“認知戰”的第一步，掌握對選情走向的話語權。

