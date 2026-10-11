鄭麗文：為什麼台灣的政治被新潮流掌控？

鄭麗文10日晚間出席“屏東場救台大行動”。（國民黨提供） 中評社台北10月11日電／中國國民黨主席鄭麗文10日晚間出席“屏東場救台大行動”。她表示，這次選舉與過去不一樣，“這是一場不公平的選舉，這是一場不對稱的戰爭。我們在對抗民進黨嗎？不是，我們在對抗新潮流”。她批評新潮流出動國家機器、司法、警察，找仁醫仁心仁術的蘇清泉麻煩，也針對做得太好的屏東市長周佳琪。她懇託在外工作、讀書的屏東子弟11月28日返鄉投票，讓蘇清泉、周佳琪順利當選、連任。



鄭麗文表示，選舉剩下不到50天，已經到了最後白熱化、全力衝刺的時刻。她質疑：“新潮流是什麼？是派系嗎？是幫派嗎？為什麼台灣的政治，被新潮流掌控？”她指出，“總統”是新潮流的，但兩岸兵凶戰危，“總統”也不遵守民主規則，“國會”通過的法案可以不副署，藐視“國會”、掏空台灣的民主。她批評政府出動“國家機器”、司法、警察，“一個這麼仁醫仁心仁術的醫生蘇清泉，為什麼找他麻煩？為什麼？因為他要選舉”。她說，屏東是民進黨、新潮流的地盤，蘇清泉在這裡選到差一點就選上，“這沒有派法官來判怎麼可以？”她認為，“民主選舉選到這樣，實在是太超過、太過分”。但她表示，即使面對如此情勢，國民黨仍要“顧得牢”。



談到沈伯洋，鄭麗文感嘆“一個新潮流就已經夠亂了，再來一個洋流”。她質疑沈伯洋說要將毒品與乾淨的針頭放在社區中心。但“國家”每年花多少預算與人力全力反毒，教育學生不要碰毒品、毒品不可以進入校園，警察巡邏、抓吸毒的人，醫療機構也要處理吸毒上癮的問題。“結果一個要選市長的人講，毒品要去污名化，要去刑罰化”。她強調，“我們對毒品是零容忍”，一個家庭的小孩如果吸毒，整個家庭可能都破碎，毒駕也是嚴重的社會問題。她質疑沈伯洋“你可以這樣閃爍其詞、模糊焦點、迴避問題嗎？”



鄭麗文也嘲諷“賴清德開始在緊張了”，她從沒看過雙十“總統”談話在反毒的，“但現在不是要聽賴清德反毒，是要聽沈伯洋要不要反毒？”台北市民很緊張。她質疑“台灣難道連一個毒品的防線都守不住嗎？”她並稱，“要讓我們的年輕人去戰爭，這就已經夠離譜了，現在還要我們的年輕人吸毒，你不把台灣通通毒死光光你不甘心嗎？”



鄭麗文表示，這場選舉非常重要，選民應支持認真負責、具備專業、願意服務民眾的人。她說，如果沒有支持認真做事的人，新潮流有錢有勢，想怎麼做就怎麼做，甚至不必將老百姓放在心上，因此民眾必須看清楚、作出判斷。



鄭麗文並表示，“中華民國”走到今天，是幾代人打拚、努力、艱苦奮鬥的成果，如果繼續讓民進黨內耗、內鬥、撕裂台灣、消耗台灣、掏空台灣的民主、出賣台灣的安全，“我們看不到明天”。她強調，所有人都應憑良心做事，對得起自己、神明及人民的期待。



鄭麗文懇請屏東鄉親支持蘇清泉、周佳琪，並呼籲在外工作、求學的屏東子弟返鄉投票。她表示，每一張選票都非常寶貴、重要，大家一定要團結、集中選票，支持蘇清泉當選屏東縣長、周佳琪連任屏東市長，並喊話：“11月28日，屏東拚予贏！”