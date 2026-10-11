尼泊爾中北部突發洪水沖毀房屋橋樑　5人失蹤

中評社香港10月11日電／據尼泊爾警方消息，尼泊爾中北部的布迪甘達基河11日清晨突發洪水，目前已造成5人失蹤，數十棟房屋被衝毀。



尼泊爾武裝警察部隊發言人卡爾基告訴新華社記者，廓爾喀縣有5人失蹤，“相關情況仍在匯總”。洪水還衝毀了橋梁。



尼泊爾軍方在一份聲明中表示，此次山洪由廓爾喀縣的山體滑坡引發。滑坡體一度堵塞布迪甘達基河，隨後河道潰決引發洪水，沿岸居民

區遭損毀。



軍方表示，災害發生後，已通過直升機將36人轉移至安全地帶。搜救工作仍在進行中。