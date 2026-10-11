北極問題三大分歧凸顯跨大西洋裂痕

中評社北京10月11日電／為期3天的2026年北極圈論壇大會于10日在冰島首都雷克雅未克閉幕。此次會議聚焦北極地區安全防務、資源開發、氣候治理等議題，美國與其盟友在這些議題上分歧明顯。分析人士認為，這不僅反映出雙方在北極戰略部署、政策制定與發展預期上的顯著差異，也再度折射出跨大西洋伙伴關係日益加深的裂痕。



安全分歧：是否增加軍事投入



新華社報道，北極圈論壇由冰島時任總統格里姆松于2013年發起，每年10月在該國召開大會，是全球重要的北極事務國際對話平台。地區安全防務是此次大會的核心議題之一。從各方表態看，美國與其盟友在如何加強北極安全保障這一關鍵問題上分歧尤為突出。



美國長期主張擴大其北極軍事存在。與會美方官員強調，只有擴大軍事準入，才能為北極帶來安全。在8日的大會開幕式上，美國阿拉斯加州州長邁克·鄧利維表示，美方正在該州投入數十億美元用於加強軍事部署，並計劃與盟友共同規劃北極港口、機場和航運體系，使相關設施同時服務於商業運輸與軍事保障。



與此相比，美國的北約盟友更看重自主權。美國總統特朗普2025年重返白宮以來多次揚言要得到丹麥自治領地格陵蘭島。儘管美國與丹麥和格陵蘭島今年9月達成新安全協議，但盟友對美國的信任仍未恢復。格陵蘭島自治政府外交部長穆特·埃格德在大會開幕式上說，格陵蘭人過去一段時間承受了巨大的壓力與不確定性，未來會更加看重自主權，“我們不會成為自身未來的旁觀者”。



加拿大因特朗普揚言要將該國變成美國“第51個州”以及對該國大幅提高關稅而與美國關係惡化。加外交部長阿妮塔·阿南德在開幕致辭中說，北極不只是一處戰略前沿，也是當地民眾賴以生存的“家園”。加拿大正在同北歐國家等伙伴加強“中等強國外交”，共同維護一個和平、安全和主權受到尊重的北極。



上海國際問題研究院海洋和極地研究中心主任趙隆接受記者採訪時表示，當前，北極事務在大國政治驅動下被泛安全化。美國與其盟友對外部安全威脅的認知並非完全一致。隨著它們之間出現新的矛盾，華盛頓更加難以在北極安全議題上協調盟友立場。

