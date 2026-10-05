鐘厚濤：中美戰略相存期台海風險不容低估

國際關係學院國家安全學院教授鐘厚濤（中評社 王教仁攝） 中評社北京10月12日電（記者 王教仁）中評智庫基金會10日在中評社北京站舉辦思想者論壇，研討當前中美關係。國際關係學院教授鐘厚濤在會上表示，中美關係正進入“戰略相存期”，但美台聯手攪局台海的風險仍不容低估。



鐘厚濤現任國際關係學院國家安全學院教授。他認為，習近平主席此次對美國進行國事訪問，實現中美元首半年內互訪，對兩國關係發揮了定盤星和指南針的戰略引領意義，也有助於進一步維護台海地區的和平與穩定。中方在元首會晤期間清晰闡明台灣問題上的底線，穩定中美關係大局、威懾“台獨”分裂勢力注入動力，但美國不會放棄“以台制華”戰略，賴清德當局也可能加速反撲。



鐘厚濤將2010年以來的中美關係劃分為三個階段。2010年至2018年，美國在“修昔底德陷阱”認知驅動下加強對華圍堵，中美關係處於“戰略防禦期”；2018年美國發起貿易戰後，雙方關係進入叠加科技和意識形態競爭的“戰略僵持期”；2026年5月特朗普訪華及9月習近平主席訪美，則為兩國關係開啟新的契機。



鐘厚濤表示，中美同意構建“基於尊重、公平、對等的中美建設性戰略穩定關係”，豐富了雙邊關係新定位的內涵，也預示中美關係開始進入“戰略相存期”。這一階段以戰略競爭為底色、危機管控為亮色，並以人工智能等新領域的有限合作為增色。中美明確朝著合作為主、競爭有度、分歧可控、和平可期的方向努力，在經貿、人工智能和人文交流等方面取得成果，美國操弄“台灣牌”的空間因而受到壓縮。



鐘厚濤認為，中美元首密切互動說明，雙方可以跳脫“修昔底德陷阱”，探索兩個大國正確相處之道。中方明確要求美方堅持反對“台獨”的正確立場、慎重處理台灣問題，也向美方釋放了清晰信號：任何掏空一個中國原則、提升美台官方與軍事勾連的行為，都會遭到中方堅決反制。



鐘厚濤指出，中美元首會晤對島內“台獨”勢力形成震懾。大陸堅決反對“台獨”，美國也表示不支持“台獨”，賴清德當局應當認清現實，不能繼續操弄“抗中保台”敘事、破壞兩岸溝通。特朗普政府將對台軍售與對華關係相聯繫，也進一步暴露台灣被美國放上“談判桌”、面臨“籌碼化”的風險。中美元首會晤釋放的反“獨”信號，將壓縮“倚美謀獨”的外部想象空間。

