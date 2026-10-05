楊流昌：唐太宗李世民　以佛治心的帝王術--佛與帝王之五

唐太宗給了佛一個位置，一個不大不小的位置－－在朝堂之外，在人心之中。(資料相) 中評社香港10月12日電／唐太宗李世民：以佛治心的帝王術--佛與帝王之五



作者 楊流昌



唐太宗不崇佛。



他信的是儒，是“以儒治世”。他尊的是道，是“以道治身”。對佛教，他的態度是“以佛治心”--用佛來安撫人心，用佛來穩定社會，用佛來裝點太平。他不是佛教的信徒，而是佛教的利用者。



但他也殺過人，殺過很多。玄武門的那一天，他親手射死了自己的兄長，逼父親退位，殺死弟弟，斬草除根。那一夜的血，染紅了長安城的石板，也染紅了他的手。他後來常常做噩夢，夢見兄長建成、弟弟元吉的鬼魂來找他。他讓人在宮中做佛事，誦經超度，又讓人在玄武門附近建寺，鎮住冤魂。他需要佛來洗自己的手，哪怕他知道，佛也不一定能洗得乾淨。



他支持玄奘譯經。玄奘西行歸來，他親自接見，賜號“三藏法師”，為他建譯經院，為他寫《大唐三藏聖教序》。但他問玄奘的第一句話，不是佛經，而是西域的山川地理、風土人情。他要的，是玄奘帶回的西域情報，是佛教背後的地緣政治。他把玄奘當作一個使者，一個地理學家，一個外交家，然後才是高僧。



他晚年多次請玄奘入宮，為他講經。玄奘給他講《瑜伽師地論》，他聽得認真，但不見得真信。他給玄奘的譯經寫了序，文采斐然，但字裡行間，是一個帝王對宗教的客氣，而非一個信徒對佛法的虔誠。他死前，讓玄奘為他受戒，法名“無垢”。他信佛嗎？也許在那一刻，他信了。但那一生，他殺過人，打過仗，奪過位，做過帝王，佛在他心中，始終是一個遙遠的存在。



他一生都在尋找平衡。儒是治國的，道是養生的，佛是治心的。他把三教擺在不同的位置，各司其職，各盡其用。他不癡迷，不迷信，不偏執。他懂得適可而止，懂得有所為有所不為。他的佛教觀，是帝王術的一部分，是政治智慧的一種。



他死時，年五十一歲。他留下的，是一個盛世，一座長安城，一個貞觀之治。佛教在他手中，沒有興盛到梁武帝的程度，也沒有被滅到北周武帝的程度。他給了佛一個位置，一個不大不小的位置--在朝堂之外，在人心之中。這就是唐太宗，一個懂得用佛的帝王，而不是一個被佛所用的帝王。