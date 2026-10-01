且十：蔡英文的“克制”是在說給誰聽？

蔡英文的影響力使得賴清德既心生忌憚，又不得不依賴。（中評社資料圖） 中評社北京10月12日電（作者 且十）前幾天，卸任後第一次竄美的蔡英文在斯坦福演講中，出人意料地提出了“克制”說，她說：“克制不應該被誤解為軟弱，克制的目的，是避免誤判，同時讓台灣有空間繼續強化自己、維持和平。”



蔡英文的“克制”，讓人聯想到在“反中抗中”道路上暴衝的賴清德。蔡英文這是在教訓賴清德應該怎麼當領導嗎？還是美國人借她的口向賴清德傳話要賴學得乖一點？抑或，還有其他？



經過5月及9月中美元首兩次會晤，台灣問題已經被牢牢地注入中美建設性戰略穩定關係的基礎中，這極大地限制了美國操作“台灣牌”的空間，面對今年還有兩次中美元首會面，美國當然不希望賴清德強烈挑釁大陸，掀起台海滔天波瀾。蔡英文7號到美國，美國人私下表達關切，要蔡英文向賴清德傳話，是情理之中的事。果然，隔天賴清德“雙十”講話，相比過去兩年的文稿，雖然“抗中”主旨未變，但調門明顯小了許多，仿佛在向美國人說，“我聽到了，不敢壞你大事。”



至於蔡英文是不是在教訓賴清德，那也是有可能的。最近一段時間，蔡英文全台助選，成為綠營助選第一人。蔡賴助選雖有分進合擊之效，但是，蔡英文的高人氣對賴清德就是一種壓力、一種競爭。這個競爭就是蔡英文在民進黨及綠營，甚至是在許多中間選民中還有廣泛的影響力，許多人甚至鼔動蔡英文再戰2028。而這種影響力使得賴清德既心生忌憚，又不得不依賴，迫使他要分出部分利益來安撫這股力量，賴清德重新任用“英系”人馬，多次表態要給陳其邁“換大只麥克風”，就是由來於此。蔡英文借美國談自己的做事經驗，敲打一下賴清德，鞏固自己的人設威望，也是情理之中的事。說實話，蔡英文的“克制”如果在島內說出來，必定衝擊蔡賴關係，借著傳美國人的話就不一樣了。



但是，如果把蔡英文的“克制”僅僅理解為蔡賴在島內爭利，那還是小看蔡英文了。蔡英文更可能借美國人要求傳話，自己進一步向美國人輸誠。



賴清德上台兩年半了一直未能實現“過境”美國本土，說白了，就是美國“疑賴”一直未消。美國對賴清德的最大疑慮當然是賴清德的兩岸路線。特朗普第二任期已經把中國作為一個“同等級別的競爭對手〞，現在的美國需要的是一個競爭但穩定的中美關係，當然不希望賴清德強烈“反中抗中”，把中美關係拖向泥潭。蔡英文談“克制”，就是向美國表功，她執政八年都是以美國的意志為意志，以美國的利益為利益，美國人一個眼神自己都能心領會，自己的“克制”既服務了美國利益，也為漸進“台獨”爭取了空間，你美國人以後還要繼續“賞”我喲。

